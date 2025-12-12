Kopargaon Crime: कोपरगावात धक्कादायक खून; अंगावर जबर मारहाण अन् चाकूचे घाव, वादाचं नेमकं कारण काय?

कोपरगाव : प्लॉटच्या व्यवहाराचे उसने पैसे मागितल्याच्या कारणावरून तालुक्यातील डाऊच खुर्द येथे चार जणांनी संगनमत करून एकाला लाकडी दांड्याने व चाकू मारून जीवे ठार मारल्याची घटना घडली. अस्लम शहाबुद्दीन सय्यद (वय ३५) असे खून झालेल्या इसमाचे नाव आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.ही घटना बुधवार (ता. १०) डिसेंबरला रात्री सव्वा आठ वाजेच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी आरोपी मुनीर ऊर्फ मुन्ना अजीज शेख, परवीन मुनीर शेख, फिरोज मुनीर शेख, साहिल मुनीर शेख (सर्व रा. खडख वसाहत, डाऊच खुर्द, ता. कोपरगाव) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले आहे..यासंदर्भात रफीक शहाबुद्दीन सय्यद यांनी शहर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, आरोपी यांनी यातील मयत अस्लम शहाबुद्दीन यास प्लॉटच्या व्यवहाराचे उसने पैसे मागितल्याच्या कारणावरून संगमनाने शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. .आरोपी साहिल मुनीर शेख याने चाकूने अस्लम सय्यद यास मारण्याची धमकी देऊन मयताच्या छातीवर ठिकठिकाणी डोक्यावर, कानाजवळ, चाकू मारले, तसेच आरोपी मुनीर ऊर्फ मुन्ना अजीज शेख याने लाकडी दांडक्याने मारहाण करून जिवे ठार मारून टाकले आहे, तसेच साक्षीदार सोडविण्यासाठी गेले असता त्यास आरोपी फिरोज मुनीर शेख याने विटाने तोंडावर मारून जखमी केले. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.आरोपी परवीन मुनीर शेख याने मयताची पत्नीस लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. आरोपी मुनीर ऊर्फ मुन्ना अजीज शेख याने तीस लाकडी दांडक्याने मारहाण करून जखमी केले असल्याचे म्हटले आहे. त्यावरून कोपरगाव शहर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटना घडल्यानंतर कोपरगाव शहर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मध्यरात्री आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.