Kopargaon Crime: कोपरगावात धक्कादायक खून; अंगावर जबर मारहाण अन् चाकूचे घाव, वादाचं नेमकं कारण काय?

Kopargaon Murder case Details violent Assault and stabbing: उसने पैशांच्या वादातून चार जणांचा संगनमताने निर्दयी हल्ला; कोपरगावात खून प्रकरणाने खळबळ
कोपरगाव : प्लॉटच्या व्यवहाराचे उसने पैसे मागितल्याच्या कारणावरून तालुक्यातील डाऊच खुर्द येथे चार जणांनी संगनमत करून एकाला लाकडी दांड्याने व चाकू मारून जीवे ठार मारल्याची घटना घडली. अस्लम शहाबुद्दीन सय्यद (वय ३५) असे खून झालेल्या इसमाचे नाव आहे.

