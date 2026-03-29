Loan Harassment: सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून मजुराने जीवन संपवले; वारंवार दमदाटी अन् जीव मारण्याची धमकी, उचललं टाेकाच पाऊलं!

श्रीरामपूर : खासगी सावकारांच्या सततच्या तगाद्याला व दमदाटीला कंटाळून एका मजुराने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शहरातील गायकवाड वस्ती येथे घडली. अर्जुन शरणागत (वय ३५) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..याबाबत विद्या शरणागत यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, अर्जुन यांनी बांधकाम कामासाठी घेतलेल्या कर्जावर सावकारांकडून अवाजवी व्याज आकारले जात होते. सोमनाथ लाड, शंकर लाड व किशोर गंगावणे (पप्पू) हे तिघे सावकार वारंवार पैशासाठी तगादा लावत होते. घरासमोर येऊन शिवीगाळ, दमदाटी, तसेच जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याने शरणागत मानसिक तणावाखाली होते. .सावकारांनी व्याजाच्या बदल्यात दुकाचीही ताब्यात घेतल्याचे, तसेच लाखो रुपयांचे व्याज भरूनही त्रास सुरूच असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या सततच्या छळाला कंटाळून शरणागत यांनी २७ मार्च रोजी सायंकाळी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. .त्यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत कर्जामुळे कुटुंबाला होणाऱ्या त्रासाचा उल्लेख केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. दरम्यान, शहर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तिन्ही सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल केला.