Imampur Ghat: 'इमामपूर घाटात दरड कोसळल्याने कोंडी'; अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरून प्रवास करताना कसरत

नगर तालुका: अहिल्यानगर - छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर असणाऱ्या इमामपूर घाटात मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास मोठी दरड कोसळल्यामुळे वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण झाला होता. छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर मोठे खड्डे पडल्यामुळे प्रवाशांना धोकादायक रितीने प्रवास करावा लागतो. त्यातच मनमाड महामार्गावरील वाहतूक छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरून वळविण्यात आल्याने रहदारी वाढली आहे. मोठमोठाले खड्डे अन् वाढलेली रहदारी यामुळे ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचे पहावयास मिळते. त्यातच मंगळवारी रात्री इमामपूर घाटामध्ये दरड कोसळल्याने एका बाजूचा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला होता..इमामपूर घाटामध्ये दरड कोसळल्यामुळे एकेरी वाहतूक सुरू होती. घाटामध्ये वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. घटनेची माहिती समजतात एमआयडीसी पोलिस स्टेशनचे सहायक पोलिस निरीक्षक माणिक चौधरी, पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मोंढे व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जात वाहतूक सुरळीत केली. संबंधित विभागाला संपर्क साधून महामार्गावरील दगड, माती बाजूला घेत महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे महामार्गावर होणाऱ्या वाहतुकीची कोंडी टळली..घाट परिसरात पाहणी करून धोकादायक कडा, कपारी काढून घेण्याची मागणी भीमराज आवारे, सादिक दारूवाले, शशिकांत ईपरकर, शिशुपाल मोकाटे, उल्हास जरे, मच्छिंद्र आवारे, मायकल पाटोळे, प्रतीक तोडमल, आकाश तोडमल, शंकर तवले, बापू तोडमल, सूरज तोडमल, सनी गायकवाड, स्वप्नील तवले यांच्यासह नागरिकांमधून होत आहे..उपाययोजनांची गरजइमामपूर घाट परिसरात अनेक कडा ढासळण्याच्या स्थितीत असून भविष्यात येथे दुर्घटना घडू शकते. दगड, माती रस्त्यावर पडू नये यासाठी सुमारे वीस वर्षांपूर्वी डोंगर कपाऱ्यांना जाळी मारण्यात आली होती. परंतु मंगळवारी जाळीसह मोठ्या प्रमाणात दगड व माती महामार्गावरच कोसळली. घाटातून प्रवास करणे नागरिकांसाठी धोकादायक बनले आहे. घाटामध्ये सर्वत्र मोठ मोठे खड्डे पडले आहेत. अशावेळी दरड कोसळल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते.