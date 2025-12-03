“Parner villagers protest after an elderly woman dies in a leopard attack; tension grips the area.”

अहिल्यानगर

Leopard Attack : पारनेर तालुक्यातील धक्कादायक घटना ! 'बिबट्याच्या हल्ल्यात वृद्धेचा मृत्यू'; अंत्यसंस्कारास नकार, पती-पत्नी शेतात गेले अन्..

elderly woman killed: वृद्धेच्या मृत्यूमुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सतत बिबट्या फिरत असल्याच्या चर्चा अधिकच वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतात जाण्यासही लोक कचरू लागले आहेत. ग्रामस्थांनी मृत महिलेच्या अंत्यसंस्कारास नकार देत वनविभागाने ठोस कारवाई करेपर्यंत कोणताही विधी न करण्याचा निर्णय घेतला.
पारनेर, टाकळी ढोकेश्वर : तालुक्यातील किन्ही येथे शेतात काम करणाऱ्या वृद्धेवर बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात तिचा मृत्यू झाला. ही घटना आज (ता. २) सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास घडली. भागूबाई विश्वनाथ खोडदे (वय ७०, रा. किन्ही, ता. पारनेर) असे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या वृद्धेचे नाव आहे. घटनेनंतर ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

