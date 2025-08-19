Ahilyanagar News:'आजी शेळीसाठी जीवावर उदार'; कणगर येथे शेळ्या चारणाऱ्या आजीचा बिबट्याशी सामना, शेळीवर झडप अन्..

राहुरी: कणगर येथे रविवारी (ता. १७) शेळ्या चारणाऱ्या महिलेने थेट बिबट्याशी सामना करुन भीमपराक्रम केला. बिबट्याने शेळीवर झडप घातली तशी आजीने हातातील काठी अंगावर ताकदीने फेकली. अचानक पाठीवर काठीचा मार बसला, तसा बिबट्या बिचकला अन् जबड्यातील शेळी जागीच सोडून धूम ठोकली. शेळी जखमी झाली. परंतु, प्राण वाचले..धक्कादायक! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सोळाशे जनावरांना लम्पीची बाधा'; ४७ जनावरे दगावली, आकडेवाढीने चिंताही वाढली.नंदाबाई गोसावी (वय ६५, रा. कणगर) असे बिबट्याशी सामना केलेल्या रणरागिनीचे नाव आहे.रविवारी नंदाबाई सायंकाळी चार वाजता कणगर येथे उंबरदरा रस्त्याच्या कडेला शेळ्या चारीत होत्या. जवळच वन खात्याचे जंगल व पाझर तलाव आहे. सात-आठ शेळ्यांच्या कळपात मागे पडलेल्या एका शेळीवर बिबट्याने अचानक झडप घातली. शेळी मोठ्याने ओरडली. .तशा नंदाबाई सावध झाल्या. हातातील काठी ताकदीने बिबट्याच्या अंगावर फेकली. अचानक काठीचा मार बसल्यानं बिबट्या बिचकला. जबड्यातील शेळी जागीच सोडून वन खात्याच्या जंगलाच्या दिशेने धूम ठोकली. बिबट्याचे दात लागल्यानं शेळी रक्तबंबाळ अवस्थेत पडली.ही माहिती समजताच कणगरचे सरपंच सर्जेराव घाडगे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जखमी शेळीवर उपचार केले. या धाडसानं शेळीचे प्राण वाचले. वनरक्षक बाळासाहेब दिवे यांनी भेट देऊन पाहणी केली..Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य.कणगर परिसरात बऱ्याच दिवसांपासून बिबट्यांचा धुमाकूळ सुरू आहे. मानवाने बिबट्याच्या सहवास अंगिकारला पाहिजे, असे वन खात्याचे अधिकारी सांगतात. परंतु ग्रामस्थांना जीवाची भीती आहे. शेळ्या-मेंढ्या चारताना सावधगिरी बाळगावी.-सर्जेराव घाडगे, सरपंच .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.