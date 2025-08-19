अहिल्यानगर

Ahilyanagar News:'आजी शेळीसाठी जीवावर उदार'; कणगर येथे शेळ्या चारणाऱ्या आजीचा बिबट्याशी सामना, शेळीवर झडप अन्..

Leopard Attack in Kanagar: नंदाबाई गोसावी (वय ६५, रा. कणगर) असे बिबट्याशी सामना केलेल्या रणरागिनीचे नाव आहे.रविवारी नंदाबाई सायंकाळी चार वाजता कणगर येथे उंबरदरा रस्त्याच्या कडेला शेळ्या चारीत होत्या. जवळच वन खात्याचे जंगल व पाझर तलाव आहे.
राहुरी: कणगर येथे रविवारी (ता. १७) शेळ्या चारणाऱ्या महिलेने थेट बिबट्याशी सामना करुन भीमपराक्रम केला. बिबट्याने शेळीवर झडप घातली तशी आजीने हातातील काठी अंगावर ताकदीने फेकली. अचानक पाठीवर काठीचा मार बसला, तसा बिबट्या बिचकला अन् जबड्यातील शेळी जागीच सोडून धूम ठोकली. शेळी जखमी झाली. परंतु, प्राण वाचले.

