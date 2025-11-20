Leopard Attack:'पती-पत्नीवर बिबट्याचा प्राणघातक हल्ला'; कोपरगाव तालुक्यातील दाेघे गंभीर जखमी, अंगावर काटा आणणारा थरार !

कोपरगाव: तालुक्यातील माहेगाव देशमुख येथे बिबट्याने दुचाकीवर चाललेल्या पती-पत्नीवर प्राणघातक हल्ला केला. त्यात दोघे जखमी झाले. भाऊसाहेब वाघडकर व पत्नी आशा वाघडकर असे जखमींचे नावे आहेत. मंगळवार (ता.१८) नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास घटना घडली. बिबट्याने पुन्हा नागरिकांवर हल्ला केल्याने खळबळ उडाली आहे.दिवसेंदिवस तालुक्यात बिबट्यांची दहशत वाढत चालली आहे. यावर कायमस्वरूपी ठोस उपाय करावा अशी मागणी जोर धरत आहे. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...कोपरगावकडे निघालेल्या दाम्पत्यावर माहेगाव परिसरात मारुती मंदिराजवळ दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला केला.भाऊसाहेब घायतडकर (रा.कोळपेवाडी) यांच्या पायाला बिबट्याने जखमी केले आहे. त्यांच्या पत्नी देखील जखमी झाल्या आहेत. कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी त्यांना दाखल करण्यात आले. .गेल्या आठवड्यापूर्वी टाकळी व येसगाव शिवारात नरभक्षक बिबट्याने दोन जणांना ठार केले. त्यानंतर त्या नरभक्षक बिबट्याला वन विभागाने ठार केले. नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असतानाच आता हल्ला केल्याने हे बिबटे नरभक्षक होत अाहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...थरार अंगावर काटा आणणारा...घायतडकर पती पत्नी दुचाकीवरून जात असताना बिबट्याने भाऊसाहेब घायतडकर यांच्यावर हल्ला करीत त्यांचा पाय पकडला. मात्र ते जोरात दुचाकी चालवत राहिले. बिबट्याने त्यांचा पाय जखमी करून सोडून त्यांची पत्नीला मागून धरले. त्यांना देखील बिबट्याचे दात लागून त्याही जखमी झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.