Leopard Attack:'पारनेर तालुक्यात एकाच आठवड्यात बिबट्याच्या हाल्ल्यात दोघांचा मृत्यू'; तीन वर्षीय बालकावर हल्ला

Fear in Parner: स्थानिकांनी नागरिकांनी तातडीने ही घटना वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. त्या नंतर वन विभागाने रात्री दोन वाजेपर्यंत युद्धपातळीवर या मुलाचा शोध घेतला मात्र तो सापडला नाही. यावेळी स्थानिक नागरिकही शोध मोहिमेत सहभाग घेतला.
पारनेर : पारनेर ते सिद्धेश्वर वाडी रस्त्यावर सिद्धेश्वरवाडी रस्त्यावरील बारामती ॲग्रो परिसरात सोमवारी (ता. ८) रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास एका तीन वर्षीय बालकावर बिबट्याने हल्ला केला. व त्यास जंगलाकडे ओढून नेल्याची घटना घडली. सिद्धेश्वरवाडी रस्त्यावर वास्तव्यास असलेल्या या बांधकाम मजूराच्या ( परप्रांतीय) कुटुंबातील हा मुलगा होता.

