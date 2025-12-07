आई अन्‌ आजीच्या धैर्याला दाद ! 'शेडगाव येथील पाच वर्षांच्या श्रीराज फडवर बिबट्याचा हल्ला'; दाेघींच्या प्रतिकाराने बिबट्या पळाला..

संगमनेर : शेडगाव येथील अवघ्या पाच वर्षांच्या श्रीराज फड याच्यावर बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात आई आणि आजीने दाखवलेले धैर्य सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरले. या धाडसाचे कौतुक करताना जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मानववस्तीमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या बिबट्यांच्या हालचालींना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रभावी उपाययोजना राबवित असल्याची माहिती दिली..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.११ सप्टेंबर रोजी श्रीराजवर अचानक बिबट्याने हल्ला त्याला जखमी केले होते. प्रसंग लक्षात येताच मुलाची आई आणि आजी यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांच्या जिद्दीसमोर बिबट्याने माघार घेतल्याने श्रीराजचा जीव थोडक्यात वाचला. हल्ल्यात जखमी झालेल्या श्रीराजला तत्काळ प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या रूग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर पुढील तपासणीसाठी त्याला पुण्यात हलवण्यात आले. .शासन नियमानुसार श्रीराज फड यांच्या कुटुंबाला चार लाख सहासष्ट हजार एकशे चौतीस रुपये इतकी मदत मंजूर करण्यात आली. वन विभागामार्फत हा धनादेश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते कुटुंबाला सुपूर्त करण्यात आला. यावेळी जिल्हा वन अधिकारी विठ्ठल सालविठ्ठल, सहायक वनसंरक्षक अमरजित पवार यांसह विविध अधिकारी उपस्थित होते..मंत्री विखे पाटील यांनी श्रीराजची प्रकृतीची आस्थेने चौकशी केली. या प्रकारामुळे निर्माण झालेली भीती व परिसरातील बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालींबाबत त्यांनी श्रीराजच्या पालकांकडून, तसेच ग्रामस्थांकडून माहिती घेतली. शेडगाव आणि आसपासच्या पंचक्रोशीमध्ये बिबट्यांच्या दर्शनाच्या तक्रारी वाढत असल्याचे यावेळी समोर आले. वन विभागाकडून सध्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे वाढविणे, शोध यंत्रणा उभारणे, रात्रीच्या गस्तीत वाढ करणे, प्राण्यांचे ठसे व हालचाली शोधण्यासाठी विविध साधनांचा उपयोग अशा अनेक उपायांचा अवलंब करण्यात येत आहे. पिंजऱ्यांची संख्या वाढविल्याने अलीकडे काही बिबट्यांना पकडण्यात यशही मिळाले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .जिल्ह्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत नऊ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून तीनशे पिंजरे, तीनशे शोध-चित्रण कॅमेरे, बचावासाठी लागणारी जाड कापडाची जाकिटे, विशेष बूट, टॉर्च बंदुका, संरक्षण साधने यांची खरेदी केली जात आहे. बावीस बचाव वाहनांची खरेदी प्रक्रियाही सुरू आहे. यापैकी काही साधने कार्यरत करण्यात आली आहे.- राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.