आई अन्‌ आजीच्या धैर्याला दाद ! 'शेडगाव येथील पाच वर्षांच्या श्रीराज फडवर बिबट्याचा हल्ला'; दाेघींच्या प्रतिकाराने बिबट्या पळाला..

detailed report on 5-year-old boy surviving leopard assault: “श्रीराज!” असा हंबरडा फोडत आई त्याच्याकडे धावली. आजीने काठीनं जोरात वार केला. दोघींचा एकत्रित प्रतिकार पाहून बिबट्याने काही पावलं मागे घेतली. पण तो पुन्हा झेपावेल या भीतीने दोघीही मुलाला कवेत घेत अट्टाहासाने ओरडत राहिल्या.
Terrifying Leopard Attack on 5-Year-Old; Family’s Quick Response Prevents Tragedy

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर : शेडगाव येथील अवघ्या पाच वर्षांच्या श्रीराज फड याच्यावर बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात आई आणि आजीने दाखवलेले धैर्य सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरले. या धाडसाचे कौतुक करताना जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मानववस्तीमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या बिबट्यांच्या हालचालींना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रभावी उपाययोजना राबवित असल्याची माहिती दिली.

