दुर्दैवी घटना! 'बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा मृत्यू'; संगमनेर तालुक्यातील घटना, आईचा काळीज पिळवटणारा आक्राेश, अंगणात खेळत हाेता अन्..

Sangamner wildlife Attack Tragic incident: संगमनेर तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात चार वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू; ग्रामस्थांचा संताप, नरभक्षकाचा बंदोबस्त करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: घरासमोरील अंगणात खेळत असलेल्या चार वर्षीय चिमुकल्यावर दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने हल्ला करत ठार केले. तालुक्यातील जवळे कडलग (ता. संगमनेर) येथे शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सिद्धेश कडलग (वय ४) असे मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचे नाव आहे.

