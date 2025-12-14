दुर्दैवी घटना! 'बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा मृत्यू'; संगमनेर तालुक्यातील घटना, आईचा काळीज पिळवटणारा आक्राेश, अंगणात खेळत हाेता अन्..

संगमनेर: घरासमोरील अंगणात खेळत असलेल्या चार वर्षीय चिमुकल्यावर दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने हल्ला करत ठार केले. तालुक्यातील जवळे कडलग (ता. संगमनेर) येथे शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सिद्धेश कडलग (वय ४) असे मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचे नाव आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.जवळे कडलग येथील चिखली रस्त्यालगत सूरज दिलीप कडलग यांची वस्ती आहे. शनिवारी सायंकाळी सूरज शेतात कामासाठी गेले होते. आजी गवताचे ओझे घेऊन गोठ्यात गेली होती. त्यावेळी चार वर्षीय सिद्धेश घरासमोरील अंगणात एकटाच होता. याचवेळी गिन्नी गवतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने सिद्धेशवर झडप घालत त्याला ओढत नेत ठार केले. काही वेळानंतर सिद्धेश दिसत नसल्याचे लक्षात येताच वडील आणि आजी घाबरून गेले. आजूबाजूच्या परिसरात शोध घेतला असता काही अंतरावर सिद्धेशचा मृतदेह आढळून आला..घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी गर्दी केली. यानंतर तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे, सहायक वनसंरक्षक अमरजित पवार, वनपरीक्षेत्र अधिकारी सागर केदार यांच्यासह वन विभाग व पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. .त्यानंतर चिमुकल्याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी घुलेवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आला. या घटनेमुळे संतप्त नातेवाईक, ग्रामस्थांनी जोपर्यंत नरभक्षक बिबट्याला ठार केले जात नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतला..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.ठोस उपाययोजना कराचार वर्षीय सिद्धेशच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण गाव हळहळ व्यक्त करत आहेत. तालुक्यात दिवसेंदिवस बिबट्यांचे हल्ले वाढत चालल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वन विभागाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात व नरभक्षक बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.