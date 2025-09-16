अहिल्यानगर

Leopard Attack:'पाडळी आळेत बिबट्याच्या हल्ल्यात दहा मेंढ्यांचा मृत्यू'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

Wildlife-Human Conflict: तांबे कुटुंब मेंढपाळ असून, रात्री पाडळी आळे येथे थांबले असताना तीन बिबट्यांचा कळप मेंढवाड्यात घुसला. मेंढ्यांच्या आरडाओरडा झाल्याने परिसरातील ग्रामस्थांनी बिबट्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत बिबट्यांनी दहा मेंढ्यांचा जीव घेतला होता.
Updated on

निघोज: पाडळी आळे (ता. पारनेर) येथील बेंदवस्ती येथे रविवारी (ता.१४) मध्यरात्री संतोष महादू तांबे यांच्या मेंढ्यांच्या वाड्यावर तीन बिबट्यांनी अचानक हल्ला चढवून दहा मेंढ्यांचा बळी घेतला. या घटनेत तांबे कुटुंबाचे अंदाजे ७० ते ८० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

