Sangamner leopard News: क्या बिबट्या बनेगा रे तू? कुत्र्यांच्या भूंकण्याला घाबरून बिबट्यानं ठोकली धूम, सैरभैर होऊन शिरला उसाच्या शेतात

संगमनेर: सकाळची वेळ... कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज... कुत्र्यांपासून बचावासाठी जीवाच्या आकांताने धावणारा बिबट्या... उसाच्या शेतात शिरल्यानंतर नजरेआड झालेला बिबट्या... हा थरार संगमनेर तालुक्यातील साकूर गावालगत बुधवारी (ता. ५) सकाळी घडला. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. साकूर गावालगत उसाची शेती असून, शेताभोवती कंपाउंड आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.सकाळी बिबट्या परिसरात दिसताच काही कुत्र्यांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला. कुत्र्यांच्या सततच्या भुंकण्यामुळे आणि पाठलागामुळे बिबट्या सैरभैर झाला. कंपाउंडमुळे उसाच्या शेतात प्रवेश करता येत नसल्याने तो बराच वेळ शेताच्या कडेकडेने पळत राहिला. अखेर एका ठिकाणाहून उसाच्या शेतात घुसल्यानंतर तो नजरेआड झाला. .घटनेची माहिती मिळताच सहायक वनसंरक्षक अमरजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल योगेश डोंगरे, वनक्षेत्रपाल दिलीप जिरे आणि वनरक्षक शंकर खेमनर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वन विभागाच्या पथकाने परिसरात शोधमोहीम राबवून तातडीने दोन पिंजरे लावले आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.\rउसाच्या शेताभोवती कंपाउंड असल्यामुळे बिबट्याला आतमध्ये जाता येत नव्हते. त्याचवेळी कुत्री त्याचा पाठलाग करत असल्याने तो सैरभैर झाला होता. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी दोन पिंजरे लावण्यात आले असून, परिसरात जनजागृतीही करण्यात आली आहे. त्याला पकडण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. - योगेश डोंगरे, वनपाल, साकूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.