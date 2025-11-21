Leopard Attack: बिबट्याकडून कुत्र्याची शिकार ; विठ्ठलवाडी शाळेसाठी तातडीने तार कंपाडंड मंजूर

चांदे: नेवासे तालुक्यातील रस्तापूर शिवारातील विठ्ठलवाडी शाळेच्या परिसरात वस्तीवर राहणारे सीताराम काळे यांच्या वस्तीवरून पाळीव कुत्र्याची बिबट्याने शिकार केली. तीन बिबट्याने घोड्याची शिकार केलेली घटनेला २४ तास होत नाही, तेच दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने कुत्र्याची शिकार केली. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...त्यामुळे विठ्ठलवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले असून, रात्रीच्या वेळेस या भागातील शेतकरी बिबट्याच्या भीतीने घरातून बाहेर पडण्यास धजावत नाहीत. या बिबट्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा व वन विभागाने आम्हाला भयमुक्त करावे, अशी मागणी शेतकरी विश्वनाथ कोकाटे यांनी केली आहे. .विठ्ठलवाडी शाळेची तातडीची पालकांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षा सरपंच हिराबाई कोकाटे यांनी एका बाजूसाठी राहिलेले तार कंपाउंड तातडीने मंजूर केल्याची घोषणा बैठकीत केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शाळेतील सुरक्षेचा प्रश्न सुटणार आहे. शाळेतील पालक आपापल्या पाल्यांना शाळेमध्ये बिबट्याच्या भीतीपोटी घेऊन येतात व शाळा सुटल्यानंतर घरी घेऊन जातात, अशी माहिती शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रवीण शिंदे व उपाध्यक्ष राजेंद्र कोकाटे यांनी दिली. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...यावेळी सतीश कोकाटे, रोहिणी किरण शिंदे, अमोल दरंदले, कविता काळे, बापू भुसावळ, राधिका काळे, रमेश काळे आदी शालेय व्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. बिबट्याला तातडीने जेरबंद करावे, अशी मागणी बैठकीव्दारे वन विभागाकडे करण्यात आली. शाळेच्या मुख्याध्यापिका सीमा हळगावकर, जया गायकवाड या शिक्षिका उपस्थित होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.