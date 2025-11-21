अहिल्यानगर

Leopard Attack: बिबट्याकडून कुत्र्याची शिकार ; विठ्ठलवाडी शाळेसाठी तातडीने तार कंपाडंड मंजूर

ग्रामस्थांची मागणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने विठ्ठलवाडी शाळेसाठी तातडीने तार कंपाउंड मंजूर केले आहे. वनविभागानेही परिसरात पिंजरा लावणे, रात्री गस्त वाढवणे आणि नागरिकांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Leopard Attack
Leopard Attack sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदे: नेवासे तालुक्यातील रस्तापूर शिवारातील विठ्ठलवाडी शाळेच्या परिसरात वस्तीवर राहणारे सीताराम काळे यांच्या वस्तीवरून पाळीव कुत्र्याची बिबट्याने शिकार केली. तीन बिबट्याने घोड्याची शिकार केलेली घटनेला २४ तास होत नाही, तेच दुसऱ्या दिवशी बिबट्याने कुत्र्याची शिकार केली.

