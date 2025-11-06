Leopard Terror: 'कोपरगाव तालुका बिबट्याच्या दहशतीखाली'; महिला अन् लहान मुलांवर हल्ले, पथक पाठविण्याची मागणी

कोपरगाव: तालुक्याच्या ग्रामीण भागात बिबट्यांची दहशत पसरली आहे. लागोपाठ दोन ठिकाणी बिबट्यांनी महिला आणि लहान मुलांवर हल्ले केले. कुठेही आणि कधीही बिबट्याचे दर्शन होऊ लागल्याने दहशत निर्माण झाली. शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांना कामासाठी शेतात जाण्याची भीती वाटू लागली. पिंजऱ्यांना हुलकावणी देणारे बिबटे अन् वन विभागाच्या मर्यादित प्रतिसादामुळे या जीवघेण्या संकटातून कसा मार्ग काढायचा, असा प्रश्न सामान्य जनतेसमोर उभा राहिला..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.या दोन्ही घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी थेट वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत फोनद्वारे संपर्क साधून या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी नरभक्षक बिबट्यांना मारण्यासाठी पथक पाठविण्याची मागणी केली.उसाचे क्षेत्र अधिक असलेल्या भागात बिबट्यांचा वावर आहे. मात्र, जेथे उसाचे क्षेत्र नाही तेथेही त्यांचे दर्शन होते. वन विभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यांकडे ते फिरकतही नाही. वाड्या-वस्त्यांवरील वासरे, शेळ्या आणि कुत्री फस्त करणारे बिबटे आता थेड माणसांवर हल्ले करू लागले आहेत. त्यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली. रस्त्यावर, बांधावर आणि उसाच्या फडात कधीही आणि कुठेही बिबटे नजरेस पडत आहेत..याबाबत ‘सकाळ’शी बोलताना माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे म्हणाल्या, बिबट्या कधी हल्ला करील याचा नेम नाही, अशी स्थिती आहे. आता साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू आहे. उसाचे क्षेत्र तुटू लागले की त्यांचा निवारा कमी होत जाईल. तसा त्यांचा मानवी वस्ती नजीकचा वावर वाढत जाईल. वाड्या-वस्त्यांवरील मुले सायकलवर, तर कुठे पायी शाळेत जातात. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार. शेतकऱ्यांनी पहाटे दूध काढण्यासाठी आणि ते डेअरीपर्यंत नेण्यासाठी पहाटेपासून घराबाहेर पडावे लागते. त्यांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार. रात्री विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागते. .शेतात काम करायला मजूर घाबरतात. बिबटे दिवसा ढवळ्या शेतात काम करणाऱ्या महिलांवर हल्ले करतात. लहान मुलाला उचलून नेतात, तरीही सरकारी पातळीवर त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. घरातील माणसे जीवाच्या आकांताने प्रतिकार करून माणसे आणि मुले बिबट्याच्या तावडीत सोडविण्यासाठी जीवाची बाजी लावतात. या हल्ले करणाऱ्या नरभक्षक बिबट्यांना मारण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कोपरगाव तालुक्याच्या ग्रामीण भागाची स्थिती भय इथले संपत नाही, अशी झाली. आपण स्वतः गोदावरी डाव्या कालव्याच्या कडेने बिबट्या फिरताना पाहिले. बिबट्याच्या हल्ल्यात जायबंदी झालेल्या जखमींची भेट घेतली. हे नरभक्षक बिबटे मारण्यासाठी तातडीने पथक पाठवावे. बिबटे पकडण्याची मोहीम हाती घ्यावी. एकही बिबट्या येथे शिल्लक राहू नये, असे नियोजन करावे. अशी मागणी आपण वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली. त्यांनी योग्य ती उपाययोजना तातडीने करू, असे अश्वासन दिले.-स्नेहलता कोल्हे, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.