बिबट्यांची दहशत ! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शाळेच्या वेळेत बदल'; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, बिबट प्रवणक्षेत्रातच बदल..

Ahmednagar Under Fear: बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे एकही विद्यार्थी क्षतीग्रस्त होऊ नये, विद्यार्थी संध्याकाळी अंधारापूर्वी घरी पोहचू शकतील, यासाठी बिबट प्रवण आपत्ती क्षेत्रातील शाळांच्या वेळेत सकाळी साडेनऊ ते दुपारी चार असा बदल होणार आहे.
अहिल्यानगर: जिल्ह्यामध्ये लहान मुलांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. पारनेर, अहिल्यानगर, कोपरगाव तालुक्यात घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने शाळांच्या वेळांत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकाळी साडेनऊ ते चार अशी ही बदलेली वेळ आहे.

