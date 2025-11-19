बिबट्यांची दहशत ! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शाळेच्या वेळेत बदल'; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, बिबट प्रवणक्षेत्रातच बदल..

अहिल्यानगर: जिल्ह्यामध्ये लहान मुलांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. पारनेर, अहिल्यानगर, कोपरगाव तालुक्यात घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने शाळांच्या वेळांत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकाळी साडेनऊ ते चार अशी ही बदलेली वेळ आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी याबाबत जिल्हा परिषदेसह सर्वच व्यवस्थापनाच्या तसेच माध्यमांच्या शाळांच्या वेळा बदलण्याबाबत आदेश काढला आहे. दिवसेंदिवस बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या घटना लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. बिबट प्रवण क्षेत्रातच हा बदल होणार आहे..जिल्ह्यात सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा एक किमी व उच्च प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा तीन किमी अंतरात उपलब्ध असली तरी बहुतांश विद्यार्थी पायी शाळेत जातात. रस्त्याच्या कडेने बिबट प्रवण आपत्ती क्षेत्र, ऊस क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, डोंगराळ क्षेत्र अनेक ठिकाणी आहेत. सध्या ऊसतोडीमुळे उसाचे क्षेत्र कमी होत असल्याने बिबट्यांचे हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच सद्यःस्थितीत हिवाळा ऋतूमुळे संध्याकाळी लवकर अंधार पडतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे..बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे एकही विद्यार्थी क्षतीग्रस्त होऊ नये, विद्यार्थी संध्याकाळी अंधारापूर्वी घरी पोहचू शकतील, यासाठी बिबट प्रवण आपत्ती क्षेत्रातील शाळांच्या वेळेत सकाळी साडेनऊ ते दुपारी चार असा बदल होणार आहे..अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्वच शाळास्तरावर सकाळच्या परिपाठात सुरक्षिततेबाबत सर्व विद्यार्थ्यांचे तत्काळ उद्बोधन करण्यात यावे. शाळास्तरावर पालक मेळावे घेऊन शाळेत येताना व शाळा सुटताना पाल्यांना स्वतः घेऊन जाण्याबाबत पालकांना अवगत करावे. प्रत्येक विद्यार्थी सुरक्षित घरी पोहोचल्याची वर्गशिक्षकांनी खात्री करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीच्या सभा दरमहा घेऊन विद्यार्थी सुरक्षेच्या अधिकच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. गट शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या तालुक्यातील किती शाळांच्या वेळेत बदल झाला, याचा अहवाल तत्काळ माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवा, असे आदेशात नमूद केले आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...शिक्षकांसह पालकांमधून स्वागतजिल्ह्यातील अनेक गावात सध्या बिबट्याचा वावर वाढलेला आहे. त्यातच प्रशासनाने शाळांच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत पालकांसह शिक्षकांमधून केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.