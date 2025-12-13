अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: बिबट्याचा मृत्यू, तर मादीला जीवदान; चंदनापुरी व नांदूर-खंदरमाळ परिसरातील वेगळ्या घटना

Leopard Conservation: संगमनेर तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या बिबट्या घटना; एका बिबट्याचा मृत्यू, मादीला विहिरीतून जीवदान मिळाले. वनविभाग आणि शेतकऱ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने मादी बिबट्याचे रक्षण.
संगमनेर : संगमनेर तालुक्यात गुरुवारी (ता. ११) व शुक्रवारी (ता. १२) या दोन दिवसांत बिबट्यांच्या दोन परस्परविरोधी घटना उघडकीस आल्या. एका बाजूला राष्ट्रीय महामार्गावरून वाहनाची धडक बसल्याने एका दीड वर्षाच्या बिबट्याचा मृत्यू झाला, तर दुसरीकडे विहिरीत पडलेल्या बिबट मादीला स्थानिक शेतकरी व वन विभागाच्या मदतीने सुखरूप जीवदान मिळाले आहे.

