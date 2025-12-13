Ahilyanagar News: बिबट्याचा मृत्यू, तर मादीला जीवदान; चंदनापुरी व नांदूर-खंदरमाळ परिसरातील वेगळ्या घटना

संगमनेर : संगमनेर तालुक्यात गुरुवारी (ता. ११) व शुक्रवारी (ता. १२) या दोन दिवसांत बिबट्यांच्या दोन परस्परविरोधी घटना उघडकीस आल्या. एका बाजूला राष्ट्रीय महामार्गावरून वाहनाची धडक बसल्याने एका दीड वर्षाच्या बिबट्याचा मृत्यू झाला, तर दुसरीकडे विहिरीत पडलेल्या बिबट मादीला स्थानिक शेतकरी व वन विभागाच्या मदतीने सुखरूप जीवदान मिळाले आहे..Ambegaon Leopard : निरगुडसरमध्ये बिबट मादी अखेर जेरबंद; वनविभागाची धडाकेबाज कारवाई!.वन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, चंदनापुरी शिवारातील जावळेवस्ती परिसरात गुरुवारी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास नाशिककडून पुण्याकडे जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाने बिबट्याला जोरदार धडक दिली. जोरदार धडक बसल्याने या बिबट्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील ग्रामस्थ घटनास्थळी धावून गेले..या घटनेची माहिती ग्रामस्थांनी वन विभागाला दिल्यानंतर वनरक्षक विक्रांत बुरांडे, गजानन पवार व वनसेवकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मृत बिबट्याला संगमनेर खुर्द रोपवाटिकेत हलवले. वन विभागाच्या प्राथमिक तपासणीमध्ये बिबट्या महामार्ग ओलांडत असताना वाहनाची धडक बसल्याचे स्पष्ट झाले. यापूर्वीही महामार्गावर वेगाने धावणाऱ्या अज्ञात वाहनांच्या धडकेत अनेक वन्यजीव, विशेषतः बिबट्यांचे मृत्यू झाले आहेत..दुसरीकडे, शुक्रवारी सकाळी नांदूर-मोरेवाडी रस्त्याकडील मनाजी नाना सुपेकर यांच्या शेतातील विहिरीत एक बिबट मादी भक्ष्याच्या शोधात असतांना विहिरीत पडली होती. सकाळी ही घटना उघडकीस आली असता स्थानिक शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. विहिरीत अडकल्यामुळे बिबट मादी सतत धडपडत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली होती..त्यानंतर वनपाल हारून सय्यद, वनरक्षक तुकाराम गुबांडे, बाळासाहेब वैराळ, तान्हाजी फाफाळे, दीपक वायाळ, अनता काळे, विलास दुधवडे, अजिंक्य तळपे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीने पिंजरा विहिरीत सोडला. काही वेळाने बिबट मादी त्या पिंजऱ्यात शिरली व ती सुरक्षितपणे जेरबंद झाली. यानंतर वन विभागाने तिला पिंजऱ्यासह बाहेर काढत संगमनेर खुर्दच्या रोपवाटिकेत हलवले आहे..Devgaon News : ग्रामस्थांना मोठा दिलासा! देवगाव फाटा शिवारात ६ वर्षांची मादी बिबट्या जेरबंद.विहिरीत पडलेली बिबट मादी अत्यंत थकलेली होती. पाण्यात बराच वेळ पोहत असल्यामुळे ती पूर्णपणे थकून गेली होती. परिस्थितीची गंभीरता ओळखताच तत्काळ शेतकऱ्यांनी आणि वन विभागाच्या पथकाने मिळून विहिरीत खाट सोडण्याची व्यवस्था केली. काही वेळाने बिबट मादीने खाटेवर आश्रय घेतला, ज्यामुळे तिचा जीव वाचवणे शक्य झाले. त्यानंतर घटनास्थळी पिंजरा आणून विहिरीत सोडण्यात आला. पिंजरा विहिरीत सोडल्यानंतर बिबट मादी स्वतःहून त्यात ती जेरबंद झाली.– हारून सय्यद, वनपाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.