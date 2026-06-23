अहिल्यानगर

Education Success Story: मेंढपाळांची मुले गिरवताहेत ‘जर्मन’चे धडे; मोडी लिपीचाही लळा, धोत्रे खुर्द शाळेने घडवली यशोगाथा

Rural education transformation in Maharashtra government schools: डोंगरदऱ्यांतील मेंढपाळ कुटुंबांची मुले मोडी लिपीपासून जर्मन भाषेपर्यंत शिक्षण घेत, धोत्रे खुर्द शाळा ग्रामीण भागात ज्ञान, आत्मविश्वास आणि जागतिक दृष्टी देणारे आदर्श केंद्र ठरत आहे.
Rural Education Success: Shepherds’ Children Embrace German Language and Modi Script

Rural Education Success: Shepherds’ Children Embrace German Language and Modi Script

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-मार्तंड बुचुडे

पारनेर: डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला परिसर, मेंढपाळ समाजाची वस्ती आणि मर्यादित सुविधा... अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, धोत्रे खुर्दने ग्रामीण शिक्षणाचा आदर्श निर्माण केला आहे. एकेकाळी अवघ्या १५ विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेली ही शाळा आज ५० हून अधिक विद्यार्थ्यांची झाली असून, ज्ञानाच्या बळावर परिवर्तनाची नवी कहाणी लिहित आहे.

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