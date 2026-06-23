Education Success Story: मेंढपाळांची मुले गिरवताहेत ‘जर्मन’चे धडे; मोडी लिपीचाही लळा, धोत्रे खुर्द शाळेने घडवली यशोगाथा

-मार्तंड बुचुडेपारनेर: डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला परिसर, मेंढपाळ समाजाची वस्ती आणि मर्यादित सुविधा... अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, धोत्रे खुर्दने ग्रामीण शिक्षणाचा आदर्श निर्माण केला आहे. एकेकाळी अवघ्या १५ विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेली ही शाळा आज ५० हून अधिक विद्यार्थ्यांची झाली असून, ज्ञानाच्या बळावर परिवर्तनाची नवी कहाणी लिहित आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.शेळ्या-मेंढ्यांच्या कळपांसोबत भटकंती करणाऱ्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हे शाळेसमोरील मोठे आव्हान होते. अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मध्येच थांबत होते. मात्र, मुख्याध्यापक सचिन ठाणगे आणि शिक्षिका नंदा चेमटे यांनी हे आव्हान स्वीकारले. गावागावांत जाऊन पालकांशी संवाद साधला, शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे पालकांचा विश्वास वाढला आणि शाळेचा विद्यार्थीपटही वाढत गेला. .मोडीपासून जर्मन भाषेपर्यंत शिक्षणाची भरारी धोत्रे खुर्द शाळेचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे शिक्षण केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित नाही. विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या इतिहासाची ओळख करून देण्यासाठी मोडी लिपीचे प्रशिक्षण दिले जाते, तर जागतिक संवाद कौशल्य वाढविण्यासाठी जर्मन भाषेची ओळख करून दिली जाते.मोडी लिपीच्या माध्यमातून विद्यार्थी जुन्या कागदपत्रांचे वाचन शिकत आहेत, तर जर्मन भाषेमुळे त्यांचा आत्मविश्वास आणि जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन विस्तारत आहे..‘कुसुमाग्रज खुले वाचनालय’ ने गाव जोडलेशाळेतील ‘कुसुमाग्रज खुले वाचनालय’ ही आणखी एक प्रेरणादायी संकल्पना आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या प्रेरणेतून आणि शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांच्या ‘मिशन आरंभ’ उपक्रमाच्या मार्गदर्शनाखाली हे वाचनालय सुरू करण्यात आले. या वाचनालयातील पुस्तके कपाटात बंद नसून वर्षभर विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांसाठी खुली आहेत. शेळ्या-मेंढ्या चारण्यासाठी जाणारा ग्रामस्थही वेळ मिळाल्यावर शाळेत येतो, पुस्तक घेतो आणि वाचनाची सवय जोपासतो. त्यामुळे शाळा आता गावातील ज्ञानकेंद्र बनली आहे..टाकाऊतून टिकाऊची सर्जनशील शाळाधोत्रे खुर्द शाळेने ‘टाकाऊतून टिकाऊ’ या संकल्पनेलाही नवी दिशा दिली आहे. जुन्या टायरपासून तयार केलेला सेल्फी पॉइंट, लाकडी ओंडक्यांपासून केलेली बैठक व्यवस्था, जुन्या सायकल व वाहनांच्या भागांपासून साकारलेली आयुर्वेदिक वनस्पतींची आकर्षक रचना आणि झाडाच्या खोडापासून तयार केलेला भाषण मंच अशा कल्पक उपक्रमांनी शाळेचा परिसर बोलका झाला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...राज्यस्तरावरही घेतली दखलशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची दखल राज्यस्तरावर घेतली गेली आहे. एका विद्यार्थ्याच्या सुंदर हस्ताक्षराचे कौतुक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले. मोडी लिपी आत्मसात करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. शिक्षक सचिन ठाणगे यांना महाराष्ट्र शासनाचा ‘आयडॉल शिक्षक पुरस्कार’ तसेच ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ मिळाला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविले जाणारे उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.