Minister Radhakrishna Vikhe: महायुतीने शब्द पूर्ण केला : जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे; गोदावरी कालव्याच्या वितरण व्यवस्थेच्या कामाचा प्रारंभ

शिर्डी: गोदावरी कालव्यांच्या नूतनीकरणासाठी चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली असून हे काम निर्धारित वेळ पूर्ण होईल. महायुती सरकारने या निमित्ताने दिलेल्या शब्द पूर्ण केला आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. गोदावरी उजव्या कालव्याच्या वितरण व्यवस्थेच्या कामाचा प्रारंभ विखे यांच्या हस्ते झाला. या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील होते. यावेळी अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, उपअभियंता विवेक लव्हाट, डॉ. धनंजय धनवटे, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रवीण शिंदे, भाजप महिला जिल्हाध्यक्षा शोभा घोरपडे, किसान मोर्चाचे बाळासाहेब भोरकडे, बाबासाहेब कोते, डॉ. संपतराव शेळके, रंजना लहारे, कविता लहारे आदी उपस्थित होते..विखे पाटील म्हणाले की, शंभर वर्षे पूर्ण झालेल्या गोदावरी कालव्यांना यापूर्वी कोणालाही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर सिंचन प्रकल्पांच्या कामास, तसेच कालव्याच्या सुधारणेच्या कामास निधी देण्याची तरतूद प्राधान्याने झाली. जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना कधीही निधी मिळाला नाही. सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण रोखण्याचा निर्णय आपण पुढाकार घेतल्यामुळे झाला. त्यामुळे गणेश कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहिला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने राज्याच्या जलसंपदा विभागाला 'बेस्ट स्टेट कॅटेगरी २०२४' मध्ये प्रथम क्रमांकांच्या मानाच्या पुरस्काराने गौरविले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला पाठबळ देणारा हा गौरव आहे. त्यांच्याकडे त्यावेळी जलसंपदा खात्याची जबाबदारी होती. त्यावेळी राज्याच्या जलव्यवस्थापन आणि सिंचन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे महाराष्ट्र राज्याला हा सन्मान प्राप्त झाला.- राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री.