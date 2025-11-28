Srirampur Crime:'श्रीरामपूरमधील मल्टिस्टेट शाखेतमध्ये ३ कोटी अडकले'; सैनिकासह तब्बल ४८ ठेवीदार टेन्शनमध्ये, अहिल्यानगर जिल्ह्यात घटना !

श्रीरामपूर : सैनिकासह तब्बल ४८ ठेवीदारांचे दोन कोटी ९३ लाख ८९ हजार ७६४ रुपये भगवानबाबा मल्टिस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या श्रीरामपूर शाखेत अडकले. याप्रकरणी सैनिकाच्या पत्नीने शहर पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीवरून संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...निकिता सचिन पवार (रा. केसापूर, ता. राहुरी) असे सैनिकाच्या पत्नीचे नाव आहे. पती सचिन पवार सध्या सीमेवर तैनात आहेत. निकिता यांनी कुटुंबाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी त्यांनी पतीच्या नावाने सोसायटीत मुदतठेवीद्वारे २९ लाख ९५ हजार रुपये जमा केले होते. मात्र, त्या सर्व मुदत ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण होऊनही संबंधित सोसायटीकडून पैसे परत देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली..फिर्यादीत नमूद केल्यानुसार, २ जानेवारी रोजी पावत्या घेऊन सोसायटीत गेल्यावर व्यवस्थापकाने ‘संचालक मंडळाशी बोला,’ अशी उत्तरे दिली. नंतरही अनेक वेळा संपर्क केल्यानंतर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पती सुटी घेऊन १ ते २० ऑगस्टदरम्यान प्रत्यक्ष शाखेत गेले, तरीही ‘आज-उद्या पैसे देऊ,’ अशा आश्वासनांवर त्यांना परत पाठवण्यात आले..विशेष म्हणजे निकिता पवार यांनी तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्यासह ४८ ठेवीदारांचे पैसे ‘मुदत संपूनही’ परत दिले नाही, त्यांची जवळपास दोन कोटी ६३ लाख ९४ हजार ७६४ रुपये, अशी दोन कोटी ९३ लाख ८९ हजार ७६४ रुपये रक्कम अडकलेली आहे. ४८ ठेवीदारांच्या रकमेची यादी फिर्यादीत जोडली आहे..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...या गंभीर प्रकरणी मंदाकिनी वैद्य (अध्यक्ष), संचालक मयूर वैद्य, नितीन तुपे, शांतिसिंग साखरे, राम पोपळघट, किशोर सुरवसे, जयशाली सुरवसे, व्यवस्थापक प्रवीण म्हैस, तसेच आजी-माजी संचालकांविरोधात श्रीरामपूर शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास श्रीरामपूर शहर पोलिस करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.