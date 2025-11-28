अहिल्यानगर

Srirampur Crime:'श्रीरामपूरमधील मल्टिस्टेट शाखेतमध्ये ३ कोटी अडकले'; सैनिकासह तब्बल ४८ ठेवीदार टेन्शनमध्ये, अहिल्यानगर जिल्ह्यात घटना !

Shrirampur Multistate Scam Fear:ठेवीदारांनी प्रशासन आणि सहकार विभागाकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. दरम्यान, संबंधित शाखेच्या व्यवस्थापनाकडून कोणतेही स्पष्ट निवेदन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण असून ठेवीदारांमध्ये संताप उसळला आहे.
Depositors Panic as ₹3 Crore Gets Stuck in Multistate Branch at Shrirampur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : सैनिकासह तब्बल ४८ ठेवीदारांचे दोन कोटी ९३ लाख ८९ हजार ७६४ रुपये भगवानबाबा मल्टिस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या श्रीरामपूर शाखेत अडकले. याप्रकरणी सैनिकाच्या पत्नीने शहर पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीवरून संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

