एकाच पिंजऱ्यात नर-मादी बिबटे जेरबंद! संगमनेर तालुक्यात बिबट्यांची दहशत कायम, पिंजऱ्यात भक्ष्य ठेवले अन्..

संगमनेर : मिर्झापूर (ता. संगमनेर) येथील गणेशमळा परिसरात बुधवारी (ता.१७) पहाटे चारच्या सुमारास नर आणि मादी बिबटे एकाच पिंजऱ्यात अडकले. एकाच वेळी पिंजऱ्यात दोन बिबटे अडकल्याने त्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मिर्झापूर येथील शेतकरी पंढरीनाथ वलवे यांच्या कालवडीवर काही दिवसांपूर्वी बिबट्याने हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले होते. या घटनेनंतर वलवे यांनी वन विभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार वनविभागाने घटनास्थळी पिंजरा लावून त्यात भक्ष्य ठेवले होते. बुधवारी पहाटे दोन बिबटे पिंजऱ्यात अडकल्याचे निदर्शनास येताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती कळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. संभाव्य धोका लक्षात घेता वनविभागाने तातडीची हालचाल केली..सहाय्यक वनसंरक्षक अमरजीत पवार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (भाग एक) मोहन ताम्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक राकेश कोळी, वनसेवक ओंकार गोर्डे, बाबासाहेब परबत आदींनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जेरबंद करण्यात आलेल्या नर-मादी बिबट्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी संगमनेर खुर्द येथील रोपवाटिकेत सुरक्षितपणे हलविण्यात आले..एकाच पिंजऱ्यात नर-मादी बिबटे अडकल्याची घटना अत्यंत दुर्मिळ असून, तालुक्यात यापूर्वी अशी घटना घडली नसल्याचे वनविभागाने सांगितले. दरम्यान, परिसरात अजूनही बिबटे असल्याचा दावा नागरिकांकडून करण्यात येत असून, भीतीचे वातावरण कायम आहे. दोन बिबटे जेरबंद झाल्याने ग्रामस्थांनी काहीसा सुटकेचा निःश्वास सोडला असला, तरी संगमनेर तालुक्यात दिवसेंदिवस बिबट्यांची दहशत वाढत आहे. आता दिवसाही बिबटे दिसू लागल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.शेतकरी आणि लहान मुलांसाठी बिबट्यांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. सातत्याने बिबटे हल्ले करत असल्याच्या घटना तालुक्यात घडत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. खऱ्या अर्थाने संगमनेर तालुका बिबट्यामुक्त करण्यासाठी वनविभागाने ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.- साहेबराव वलवे, सरचिटणीस, भाजप, संगमनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.