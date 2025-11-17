अहिल्यानगर

Kopargaon News:'कोपरगावातील नरभक्षक बिबट्या ठार'; येसगाव शिवारात गेल्या काही दिवसांपासून धुमाकूळ, वनखात्याची मोहिम यशस्वी..

“Kopargaon Leopard Hunt Ends: बिबट्याने टाकळी शिवारात ५ नोव्हेंबर रोजी नंदिनी चव्हाण या तीन वर्षीय मुलीवर तर येसगाव शिवारात शांताबाई निकोले ६० वर्षीय महिलेवर हल्ला करून त्यांना ठार केले होते. ग्रामस्थांनी देखील नगर- मनमाड रस्त्यावर उतरत रास्ता रोको करीत शासनाचे लक्ष वेधले होते.
कोपरगाव: येसगाव शिवारात गेल्या काही दिवसापासून धुमाकूळ घालणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याला वन खात्याने ठार केले. बिबट्याला रविवारी (ता.१६) मध्यरात्री साडे बारा वाजता ठार करण्यात आले अशी माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी एन. जे. रोडे यांनी दिली.

