Maratha Reservation:'मनमाड महामार्गावर रास्तारोको'; मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला दिला पाठिंबा, तहसीलदारांना निवेदन

राहुरी: शहरात आज (मंगळवारी) सकल मराठा समाजातर्फे मराठा आरक्षण प्रश्नावर मुंबई येथे संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर सव्वा तास रास्तारोको आंदोलन झाले. याप्रसंगी असा इशारा राजूभाऊ शेटे, रवींद्र मोरे, साहेबराव म्हसे, कांता तनपुरे यांनी दिला. सायंकाळी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. .Maratha Reservation: 'स्वतंत्र गॅझेटमधून मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न'; मराठा समाज समन्वयकांचा आरोप; पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी भूमिका जाहीर करावी .राहुरी शहरात आज (मंगळवारी) सकाळी ११ वाजता राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांसह सर्व जातीधर्माचे सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. सव्वा तास रास्ता रोको चालला. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या..छत्रपती संभाजी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजूभाऊ शेटे म्हणाले, ‘मागील ४० वर्षांत सत्तेवर राहिलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. सध्या केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी आहे. त्यांनी कोर्टात चेंडू ढकलून पळ काढू नये. जरांगे पाटील यांच्या जीविताला धोका झाला, तर या सरकारला मराठा समाज माफ करणार नाही. रवींद्र मोरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा लढा ४५ वर्षांपासून सुरू आहे. मराठवाड्यात दररोज ८ शेतकरी आत्महत्या करतात. भविष्यात आंदोलन हिंसक वळण घेऊ शकते. त्यावेळी सरकारची जबाबदारी राहील. साहेबराव म्हसे म्हणाले, जरांगे पाटलांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. कुठलीही किंमत मोजावी लागली, तरी ते मागे हटणार नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज अठरापगड जातींना घेऊन लढत होते. महायुती सरकार जातीपातीमध्ये भांडणे लावून लढत आहे..Pune News:'जमिनींवरील ‘एमआयडीसी’चे शिक्के काढणार'; पुरंदर विमानतळातून कपात केलेल्या क्षेत्राबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय.कांता तनपुरे म्हणाले, मराठा समाज शांतताप्रिय आहे. त्यामुळे सरकार सत्वपरीक्षा पहात आहे. सत्ता उलथून टाकण्याची ताकद मराठा समाजामध्ये आहे. यावेळी सतीश बोरुडे, प्रकाश देठे, मच्छिंद्र गुंड, नितीन कल्हापुरे, बाळासाहेब जाधव, संतोष शेळके, संभाजीराजे तनपुरे, विक्रम गाढे आदींची भाषणे झाली. बाळासाहेब खुळे, रवींद्र आढाव, दत्तात्रय कवाणे, ताराचंद तनपुरे, विजय माळवदे आदींसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तहसीलदार नामदेव पाटील, पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी निवेदन स्वीकारले. सरकारच्या निर्णयानंतर सर्वांनी जल्लोष केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.