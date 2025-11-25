अहिल्यानगर

'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ५०० बिबट्यांचा मुक्काम गुजरातला'; स्थलांतरासाठी मागितली परवानगी, पालकमंत्र्यांनी नेमकं काय केलं?

Ahilyanagar leopard relocation: गुजरातमध्ये उपलब्ध असलेल्या विस्तीर्ण अधिवास क्षेत्रात या बिबट्यांना सुरक्षित वातावरण मिळेल, असा वनविभागाचा दावा आहे. या स्थलांतरामुळे अहिल्यानगरमधील मानवी-वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अहिल्यानगर : जिल्ह्यात वाढत्या मानव- बिबट संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासन व वन विभागामार्फत अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन स्तरांवर सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांचा पालकमंत्री दररोज दूरध्वनीद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया व उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांच्याकडून आढावा घेत आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरणाऱ्या ५०० बिबट्यांना वनतारा (गुजरात) प्रकल्पासह इतर निवारा केंद्रांमध्ये कायमस्वरूपी स्थलांतरित करण्याबाबत परवानगी मागितली आहे.

