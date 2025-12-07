अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'जादा परताव्याचे आमिष दाखवून ४० लाखांची फसवणूक'; सूत्रधारास सात वर्षांनी पुण्यातून अटक

Maharashtra financial fraud crime news latest update: आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी अशा ‘जादा परताव्याच्या’ आमिषांना बळी न पडण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी चर्चा रंगली असून आर्थिक गुन्ह्यांबाबत जागरूकतेची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीचे अधिनस्त स्थापन रिलायबल लॅण्ड ओनर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या घोटाळ्याचा सूत्रधार डॉ. संतोष विश्वनाथ कोंथिबिरे यास अहिल्यानगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ७ वर्षांनी अटक केली.

Ahmednagar
pune
crime
scam
Arrested
district
masterminds
Fraud Crime

