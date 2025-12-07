Ahilyanagar Crime: 'जादा परताव्याचे आमिष दाखवून ४० लाखांची फसवणूक'; सूत्रधारास सात वर्षांनी पुण्यातून अटक

अहिल्यानगर : रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीचे अधिनस्त स्थापन रिलायबल लॅण्ड ओनर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या घोटाळ्याचा सूत्रधार डॉ. संतोष विश्वनाथ कोंथिबिरे यास अहिल्यानगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ७ वर्षांनी अटक केली. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.डॉ. संतोष कोंथिबिरे याने शहरातील वाडिया पार्क येथे रिलायबल लॅण्ड ओनर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीच्या नावाने कार्यालय स्थापन केले होते. शेकडो गुंतवणूकदारांना ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवत लाखो रुपये जमा केले. गुंतवणूकदारांना कोणताही परतावा न देता हे कार्यालय बंद केले आणि ४० लाख रुपये घेऊन तो फरार झाला होता. .संगीता सोमनाथ तरटे (वय ४४, रा. पळवे खुर्द, ता. पारनेर) यांच्या फिर्यादीवरून कोतवाली पोलिस ठाण्यात १७ जुलै २०१८ रोजी डॉ. संतोष कोथिंबिरे (रा. कोथिंबिरे वस्ती, पिंपळाचा मळा, साळवण देवी रोड, ता. श्रीगोंदे), भगवतीबाई रतनसिंग सिसोदिया (रा. मक्सी, जि. शहाजापूर, मध्य प्रदेश), संतोष जवाहरसिंग पवार (रा. मक्सी, जि. शहाजापूर, मध्य प्रदेश) यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शिशिरकुमार देशमुख या गुन्ह्याचा तपास करीत होते. डॉ. संतोष कोथिंबिरे हा (साई श्रध्दा पार्क, मांजरी बुद्रुक, ता. हवेली, जि. पुणे) येथे राहत असल्याची गोपनीय माहिती त्यांना मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे पोलिस निरीक्षक देशमुख, सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश जाधव, उपनिरीक्षक योगेश पवार, पोलिस अंमलदार कावरे, खोमणे यांच्या पथकाने तेथे जाऊन त्याला अटक केली. कोंथिबिरे यास न्यायालयात हजर केले असता, त्यास न्यायालयाने ९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .गुंतवणूकदारांना आवाहनरिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीचे अधिनस्त रिलायबल लॅण्ड ओनर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स कंपनीमध्ये ज्यांची फसवणूक झालेली आहे, असे गुंतवणुकदार त्यांच्याकडील कागदपत्रांसह अन्य पुराव्यांसह आर्थिक गुन्हे शाखा अहिल्यानगर येथे हजर रहावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.