MLA Amol Khatal: स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतभेद विसरून एकदिलाने काम करा: आमदार अमोल खताळ; परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी तयारीला लागा

Development Needs Teamwork: केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार कार्यरत आहे. या सरकारने संगमनेर तालुक्यातील अनेक विकास प्रकल्पांना गती दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीचा भगवा फडकवण्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापसातील मतभेद विसरून एकदिलाने कामाला लागावे, असे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी केले. विधानसभेत जसा एकजुटीने विजय मिळविला तसा विजय जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्येही मिळवायचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

