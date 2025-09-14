MLA Amol Khatal: स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतभेद विसरून एकदिलाने काम करा: आमदार अमोल खताळ; परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी तयारीला लागा

संगमनेर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीचा भगवा फडकवण्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापसातील मतभेद विसरून एकदिलाने कामाला लागावे, असे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी केले. विधानसभेत जसा एकजुटीने विजय मिळविला तसा विजय जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्येही मिळवायचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.तालुक्यातील सांगवी येथे रस्ते कामाचा आणि धांदरफळ खुर्द येथील नागेश्वर मंदिर सुशोभीकरण कामाचा प्रारंभ आमदार खताळ यांच्या हस्ते झाला. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ते संवाद साधत होते..आमदार खताळ म्हणाले, विधानसभेची निवडणूक ही नेत्यांची होती, पण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतात. गट रचना बदलल्या असल्या, तरी कार्यकर्ते तेच आहेत. त्यामुळे हेवेदावे बाजूला ठेवून, तालुक्यात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आतापासूनच तयारीला लागा. या निवडणुका जिंकणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार कार्यरत आहे. या सरकारने संगमनेर तालुक्यातील अनेक विकास प्रकल्पांना गती दिली आहे. भोजापूर धरण, चारी प्रकल्पांसह अनेक महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे सुरू आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना कायम सक्रिय ठेवून विकासासाठी भक्कम पायाभरणी केली आहे, असेही खताळ म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.