Leopard Attack: 'मोहरीमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात वासराचा मृत्यू'; परिसरात भीतीचे वातावरण

खर्डा: मोहरी येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात सुखदेव श्रीरामे यांच्या बैलाचा मृत्यू झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या आठवड्यात रावसाहेब चव्हाण यांच्या वासरावर हल्ला केला होता. यात त्या वासराचा मृत्यू झाला होता. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...आठ दिवसांतील ही दुसरी घटना असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. बालाघाट डोंगराच्या कुशीत असलेल्या मोहरी-खर्डा परिसरात बिबट्यांची हालचाल गेल्या काही दिवसांत वाढत असून, ग्रामस्थांनी या भागाला बिबट प्रवण क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी केली. या घटनेनंतर वनाधिकारी धर्मवीर तोरांबे व राघू सुरवसे यांनी ग्रामस्थांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या. .रात्री एकटे बाहेर न पडणे, हातात काठी किंवा शस्त्रा सारखे साधन ठेवणे, मोठी बॅटरी जवळ बाळगणे, मोबाईलवर आवाज ठेवून फिरणे, तसेच शेतात जाताना दोन-तीन जणांच्या गटानेच जाण्याचा सल्ला दिला. ग्रामस्थांच्या मागणीवर वन विभागाने दोन पिंजरे बसवण्याचे आश्वासन दिले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...खर्डा परिसर रब्बी पिकाला पाणी देण्यासाठी आणि जनावरांची देखभाल करण्यासाठी शेतकरी रात्री शेतात जातात; परंतु बिबट्याच्या वाढत्या दहशतीमुळे अनेक शेतकरी शेतात जाण्यास घाबरत आहेत. ज्वारी खुरपणीला आल्याने महिलांना रानात जावे लागते; मात्र त्यांनीही भीती व्यक्त करत गटानेच जाण्याची मागणी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.