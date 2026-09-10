Ahilyanagar Crime: अशीही सावकारकी; दोन कोटी कर्जाचे झाले २२ कोटी, दोघांना अटक

अहिल्यानगर: जमीन तारण ठेवून घेतलेल्या दोन कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी मुद्दल व व्याजासह तब्बल तीन कोटी ७५ लाख रुपये परत करूनही तारण ठेवलेली जमीन परत न देता आणखी १८ कोटी ३८ लाख १४ हजार ६९५ रुपयांची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...अवैध सावकारी करणाऱ्या दोन संशयितांना स्थानिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले आहे. सुरेश मोतीलाल कांकरिया (वय ६४, रा. विराज कॉलनी, तारकपूर बसस्थानकासमोर) व विनय गुरुलिंग होनराव (वय ५५, रा. होनराव वाडा, डावरे गल्ली, अहिल्यानगर) अशी ताब्यातील आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी दत्तात्रय जगन्नाथ आगरकर (वय ७७, रा. आगरकर मळा, रेल्वे स्टेशनजवळ, अहिल्यानगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. .फिर्यादीनुसार, आगरकर यांनी २०१६ पासून वेळोवेळी स्वतःची जमीन तारण ठेवून सुरेश मोतीलाल कांकरिया यांच्याकडून दोन कोटी रुपये व्याजाने घेतले होते. त्यानंतर त्यांनी आरोपींना मुद्दल व व्याजापोटी एकूण तीन कोटी ७५ लाख रुपये परत केले. मात्र, पैसे परत करूनही तारण ठेवलेली जमीन परत न देता आरोपी सुरेश मोतीलाल कांकरिया, विनय गुरुलिंग होनराव व त्यांच्या इतर साथीदारांनी अवैधरीत्या जास्त व्याजावर व्याज लावून तब्बल १८ कोटी ३८ लाख १४ हजार ६९५ रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे..मानसिक त्रास दिल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...त्यानुसार मुटकुळे यांच्या पथकातील पोलिस अंमलदार संदीप पवार, विजय ठोंबरे, सतीश भवर आणि महिला पोलिस अंमलदार किरण ठुबे यांनी आरोपींना तारकपूर परिसरातून ताब्यात घेतले. त्यांना पुढील तपासासाठी तोफखाना पोलिस ठाण्यात हजर करण्यात आले आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास तोफखाना पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.