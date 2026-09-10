अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: अशीही सावकारकी; दोन कोटी कर्जाचे झाले २२ कोटी, दोघांना अटक

Moneylending Shock Two Crore Debt Swells to 22 Crore: जमीन तारण ठेवून घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल-व्याजासह परतफेड करूनही जमीन न परतवता तब्बल १८ कोटींची अवाजवी मागणी; अवैध सावकारी प्रकरणात दोघांना अटक
Shocking Moneylending Case Two Crore Debt Swells to 22 Crore as Two Accused Arrested by Police in Maharashtra

Shocking Moneylending Case Two Crore Debt Swells to 22 Crore as Two Accused Arrested by Police in Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: जमीन तारण ठेवून घेतलेल्या दोन कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी मुद्दल व व्याजासह तब्बल तीन कोटी ७५ लाख रुपये परत करूनही तारण ठेवलेली जमीन परत न देता आणखी १८ कोटी ३८ लाख १४ हजार ६९५ रुपयांची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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