Mumbai Goa Highway Accident: ट्रकवर मोटार आदळून अहिल्यानगरच्या माय-लेकी ठार; मुंबई-गोवा महामार्गावर पोलादपूरजवळ अपघात, बाप-लेक जखमी

खेड : मुंबई-गोवा महामार्गावर उभ्या ट्रकवर भरधाव मोटार आदळून झालेल्या अपघातात अहिल्यानगर येथील एकाच कुटुंबातील माय-लेकी जागीच ठार झाल्या, तर बाप-लेक गंभीररीत्या जखमी झाले. वडिलांना अधिक उपचारासाठी मुंबई येथे हलवण्यात आले, तर मुलावर महाड येथे उपचार सुरू आहेत..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .पोलादपूर तालुक्यातील लोहारमाळ हद्दीत हा अपघात घडला. यात सुवर्णा मरकड (वय ४५, रा. अहिल्यानगर) व मुलगी अनुश्री (वय १६) यांचा जागीच मृत्यू झाला. अनिल रावसाहेब मरकड (वय ४४) आणि मुलगा चिन्मय मरकड (वय ५) हे गंभीर जखमी झाले..दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी अनिल मरकड हे मोटारीने कुटुंबासह अहिल्यानगर येथून दापोली येथे निघाले होते. पोलादपूर तालुक्यातील मुंबई-गोवा महामार्गावर रस्त्याबाहेर ट्रक उभा करून चालक नदीकिनारी गेला होता. या ट्रकवर पाठीमागून येणारी त्यांची मोटार आदळली..या अपघातातील जखमी अनिल मरकड हे अहिल्यानगरचे मूळ रहिवासी असून, सुवर्णा मरकड या दापोलीतील भारतीय स्टेट बँकेच्या कर्मचारी आहेत. या अपघाताची माहिती मिळताच पोलादपूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आनंद रावडे, उपनिरीक्षक सतीश पवार आणि पोलिस कर्मचारी, तसेच नरवीर व काळभैरवनाथ रेक्स्यू टिम तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. .Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.पोलादपूर ग्रामीण रुग्णालय येथे प्राथमिक उपचारानंतर जखमींना पुढील उपचारासाठी मुंबई व महाड येथे हलविण्यात आले. अपघातस्थळी व ग्रामीण रुग्णालयात महाडचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी शंकर काळे यांनी भेट दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.