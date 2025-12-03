अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: बिबट्यांची संख्या नियंत्रणास मंजुरी द्या : खासदार नीलेश लंके; पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांना निवेदन

leopard population: ग्रामस्थांनी मांडलेल्या समस्यांचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांना भेटून औपचारिक निवेदन सादर केले. बिबट्यांची संख्या वाढत असून त्यांच्या हालचालीवर वैज्ञानिक पद्धतीने नियंत्रण आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारनेर : नाशिक मंडलात वाढत चाललेल्या मानव आणि बिबट संघर्षाच्या धोकादायक परिस्थितीकडे केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केलेल्या बिबट जनसंख्या नियंत्रण प्रस्तावाला त्वरित ‘मूलतत्त्व मंजुरी’ द्यावी, असेही लंके यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

