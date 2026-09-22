Ahilyanagar Crime: पती-पत्नीचे भांडण सोडवणे तरुणाच्या जीवावर बेतले; नगर तालुक्यात मेहुण्याने मेहुण्याचा लोखंडी कत्तीने खून

नगर तालुका: पती-पत्नीचे भांडण सोडविण्यासाठी गेलेल्या मेह्ण्याचा लोखंडी कत्तीने खून केल्याची घटना नगर तालुक्यातील पिंपळगाव कौडा शिवारातील चिंतामणी डोंगर परिसरात घडली. किरण रोहिदास भोसले (रा. चिंतामणी डोंगर, पिंपळगाव कौडा शिवार, ता. नगर) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे, तर हरीश गुलाब काळे (मूळ रा. शेडगाव, ता. श्रीगोंदा, हल्ली रा. चिंतामणी डोंगर, पिंपळगाव कौडा, ता. नगर) असे आरोपीचे नाव आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी. याबाबत खून झालेल्या तरुणाचा भाऊ विक्रम रोहिदास भोसले (वय ४०, रा. पिंपळगाव कौडा, ता. नगर) याने नगर तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीचा भाऊ किरण हा त्याचे दाजी व बहीण यांचे भांडणे सोडविण्यासाठी गेला होता. .त्याचा आरोपी मेहुणा हरीश काळे यास राग आल्याने त्याने किरण यास शिवीगाळ दमदाटी करून लोखंडी कत्तीने वार करून त्यास गंभीर जखमी केले. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होत असल्याने त्यास तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता..दरम्यान, खून केल्यानंतर आरोपी हरीश काळे घटनास्थळावरून पसार झाला. या घटनेची माहिती मिळताच नगर ग्रामीणचे पोलिस उपाधीक्षक शिरीष वमने, नगर तालुका पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक गणेश वारुळे, उपनिरीक्षक उमेश पतंगे, मंगेश नागरगोजे घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...गुन्ह्याच्या अनुषंगाने फॉरेन्सिक टीमकडून घटनास्थळावर पंचनामा करण्यात आला. गुन्ह्यातील आरोपी हा गुन्हा करून पळून गेला असल्याने आरोपीचा पिंपळगाव कौडा, सुपे, त्याचे राहते घरी श्रीगोंदा येथे शोध घेतला परंतु आरोपी मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.