-समीर दाणी अहिल्यानगर: नाना मोठ्या मनाचा माणूस होता. त्यांच्यामुळेच आमच्या गावात शुद्ध पाणी आले. इतकेच नव्हे गावात ५८ घरांना वैयक्तिक स्वच्छतागृहे मिळाली. त्यांनी गावावर केलेले उपकार कधीच विसरता येणार नाहीत. आम्ही गावकरी त्यांच्या नेहमीच ऋणात राहू. दुष्काळाच्या तोंडावर नानांची एक्झीट वेदनादायी असल्याची भावना गोगलगावकरांनी (ता. नेवासे) व्यक्त केली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी इतरांप्रमाणे गावातही येऊन थडकली अन् गावकऱ्यांनी आपल्या या अभिनेत्याच्या आठवणींना उजाळा दिल. नाना म्हणजे मराठी मातीतला कसलेला नट होता. त्यांनी आमच्या गावावरच प्रेम केले असे नाही, तर राज्यातील शेकडो गावांची त्यांनी तहान भागवली आहे. नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून गावागावांत पाण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. इतकेच नव्हे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पोरांचं आयुष्य पान २ वरअंधारकारमय होऊ नये म्हणून हा अभिनेता पुढे आला. स्वतःजवळचे कोट्यवधी रुपये त्यांनी सढळ हस्ते दिली. त्यामध्ये उपकाराचा कुठे लवलेशही नव्हता. या असंख्य आठवणी आहेत. त्यामध्ये आमचं गावही आहे. त्यांचं निधन आमच्या मनाला चटका लावून गेलं, असे गावकरी सांगत होते..आदर्शगाव गोगलगावच्या विकासात नानांचाही हातभार लागला आहे. गावचे माजी सरपंच योगेश म्हस्के गावच्या विकासासाठी धडपडत असताना स्वच्छता अभियान, जलसंधारणाची तसेच शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी विविध उपक्रम गावांत राबविण्यास सुरुवात केली. त्यातून त्यांची अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांच्याशी मैत्री झाली. या ओळखीतून नानांशी ऋणानुबंध जुळले. त्यातूनच नानांना गोगलगावला येण्याची विनंती अनासपुरे आणि म्हस्के यांनी केली. तेव्हा नानांनी २०१५ मध्ये गावाला भेट दिली. दिवसभर ते गावच्या विकासकामांची माहिती घेत होते, ग्रामस्थांशी संवाद साधत होते. ग्रामस्थांशी जुळलेल्या या स्नेहामुळे नानांनी नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून गोगलगावच्या विकासासाठी १० लाख रुपयांचा पिण्याच्या पाण्याचा शुद्धीकरण प्रकल्प, त्यासाठी खोली बांधण्यास आर्थिक मदत दिली. तसेच ५८ वैयक्तिक स्वच्छतागृहांसाठी दहा लाख दिले..आलिशान गाडी घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांमुळे बदललाबीडच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांसाठी आयोजित कार्यक्रमानंतर नाना अस्वस्थ होते. जेव्हा मदतीसाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यावेळी ते आलिशान कार घेण्याचा विचार करीत होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यानंतरचे प्रश्न पाहून ते भावनिक झाले होते. त्यावेळी त्यांनी गाडी घेण्याचा निर्णय रद्द केला आणि स्वतःकडील दीड कोटी रुपयांची मदत नाम फाउंडेशनला देण्याचे जाहीर केले होते..नाना गुरुजीयोगेश म्हस्के यांनी सांगितले की, माझी नानांबरोबर चांगलीच गट्टी होती. मी त्यांना गुरुजी म्हणत असे. गुरुजी गेल्याचे दुःख शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. मला मुलाप्रमाणे जीव लावला. गेल्या महिन्यात मी पुण्यातील त्यांच्या नानाची वाडी येथे गेलो होतो. त्यावेळी त्यांनी गणपतीची आरती करण्याचा मान मला दिला होता. त्यांच्या निधनामुळे आम्हा ग्रामस्थांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.अशी झाली नामची स्थापना२०१४ मध्ये स्वच्छतादूत म्हणून राज्यात मकरंद अनासपुरे काम करत होते. त्यावेळी गोगलगावला म्हस्के ग्रामविकासाचे काम करत होते. त्यांनी स्वच्छता अभियानावर आधारित चित्रपट तयार करण्यासाठी अनासपुरेंना गोगलगावला आणले. वीस दिवस ते गावात होते. यावेळी नानांना अनासपुरे यांनी या चित्रपटाबाबत व गावात सुरू असलेल्या कामाची फोनवर माहिती दिली. नानांनीही ग्रामविकासाच्या कामात मला सहभागी करून घ्या, असे सांगितले. त्यानंतर अनासपुरे यांनी नानांना बीडमधील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्याची विनंती केली. पुढे बीडमधील कार्यक्रमात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले. त्यातून नाम फाउंडेशनची निर्मिती झाली. या प्रक्रियेत म्हस्के यांचाही सहभाग होता. नानांनी त्यांना नाम फाउंडेशनवर काम करण्याची संधी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.