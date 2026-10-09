अहिल्यानगर

Nana Patekar: नाना पाटेकर यांची एक्‍झीट वेदनादायी; ग्रामस्थांचे पाणावले डोळे, आठवणींना दिला उजाळा

Gogalgaon Recalls Nana Patekar and His Generous Village Support: नाना पाटेकर यांच्या आठवणींनी गोगलगावकरांचे डोळे पाणावले; गावासाठीच्या मदतीला उजाळा
Nana Patekar Ahilyanagar News Gogalgaon Residents Recall His Village Development Work and Emotional Memories of His Support

Nana Patekar Ahilyanagar News Gogalgaon Residents Recall His Village Development Work and Emotional Memories of His Support

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सकाळ वृत्तसेवा
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-समीर दाणी

अहिल्यानगर: नाना मोठ्या मनाचा माणूस होता. त्यांच्यामुळेच आमच्या गावात शुद्ध पाणी आले. इतकेच नव्हे गावात ५८ घरांना वैयक्तिक स्वच्छतागृहे मिळाली. त्यांनी गावावर केलेले उपकार कधीच विसरता येणार नाहीत. आम्ही गावकरी त्यांच्या नेहमीच ऋणात राहू. दुष्‍काळाच्या तोंडावर नानांची एक्‍झीट वेदनादायी असल्‍याची भावना गोगलगावकरांनी (ता. नेवासे) व्यक्‍त केली.

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