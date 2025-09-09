अहिल्यानगर

MLA Kashinath Date: पक्षशिस्त पाळा, पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नाही : आमदार काशिनाथ दाते; राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक, पक्षाचं संघटन मजबूत करणार

Party First, Says Kashinath Date at NCP Meeting ;दाते म्हणाले, गेल्या वीस वर्षांपासून मी स्वतः उमेदवारीच्या प्रतीक्षेत होतो. शेकडो कार्यकर्ते ‘दाते सर हाच आमचा पक्ष’असा विश्वास देत असतानाही मी उमेदवारी करण्याच्या उद्योगात पडलो नाही. ज्यावेळी पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळाली.
MLA Kashinath Date addressing NCP workers, urging discipline and unity for strengthening the organization.

MLA Kashinath Date addressing NCP workers, urging discipline and unity for strengthening the organization.

esakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळी ढोकेश्वर: मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पक्षाच्या विचारांना मानणारा कार्यकर्ता आहे. पक्षापेक्षा कुणीही मोठा नसतो. हे केवळ बोलण्यापुरते नाही, तर मी स्वतः कृतीतून दाखवून दिले आहे. पक्षाची शिस्त, नेतृत्वाचा सन्मान आणि पक्षाचे अस्तित्व टिकवणे हीच खरी जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्याने घ्यायला हवी. पक्षशिस्त पाळा पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नसतो, असे प्रतिपादन आमदार काशिनाथ दाते यांनी केले.

Loading content, please wait...
Nationalist Congress Party
Ahmednagar
NCP
MLA
Party
district
Meeting
Discipline
ncp mla

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com