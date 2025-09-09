MLA Kashinath Date: पक्षशिस्त पाळा, पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नाही : आमदार काशिनाथ दाते; राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक, पक्षाचं संघटन मजबूत करणार

टाकळी ढोकेश्वर: मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पक्षाच्या विचारांना मानणारा कार्यकर्ता आहे. पक्षापेक्षा कुणीही मोठा नसतो. हे केवळ बोलण्यापुरते नाही, तर मी स्वतः कृतीतून दाखवून दिले आहे. पक्षाची शिस्त, नेतृत्वाचा सन्मान आणि पक्षाचे अस्तित्व टिकवणे हीच खरी जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्याने घ्यायला हवी. पक्षशिस्त पाळा पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नसतो, असे प्रतिपादन आमदार काशिनाथ दाते यांनी केले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.पारनेर शहरात सॉलिसिटर गुलाबराव शेळके सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रशांत गायकवाड, माजी नगराध्यक्ष विजय औटी, तालुकाध्यक्ष विक्रमसिंह कळमकर, सुधामती कवाद, सुषमा रावडे, विकास रोकडे आदी उपस्थित होते..दाते म्हणाले, गेल्या वीस वर्षांपासून मी स्वतः उमेदवारीच्या प्रतीक्षेत होतो. शेकडो कार्यकर्ते ‘दाते सर हाच आमचा पक्ष’असा विश्वास देत असतानाही मी उमेदवारी करण्याच्या उद्योगात पडलो नाही. ज्यावेळी पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळाली त्याचवेळी मी निवडणूक लढलो आणि जिंकलोही. यावेळी शेतकरी नेते अनिल देठे यांचा पक्षप्रवेश पार पडला..पक्षीय निवडीजिल्हा उपाध्यक्ष ः हरीश दावभट जिल्हा संघटक ः अप्पासाहेव साठे. तालुका कार्याध्यक्ष ः पंढरीनाथ उंडे, रमेश वरखडे, वंदना घोलप, तालुका उपाध्यक्ष ः संतोष सालके, अरुण चौधरी, प्रितेश पानमंद, अनिल मदगे, सुभाष ठाणगे, सतीश बागल. सरचिटणीस ः संतोष आवारी, अमोल रोकडे, भास्कर थोरात, अशोक डेरे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.राष्ट्रवादीच्या यशाचे श्रेय जर कुणी एकटा बळकावण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर आम्ही ते कदापिही सहन करणार नाही. विधानसभेच्या विजयातील त्याचं योगदान आम्ही कधीही नाकारलं नाही किंवा ते नाकारण्याच आमचं कुठलेही प्रयोजन नाही. यापुढील काळात पक्षाचं संघटन अधिक मजबूत करणार आहोत.- प्रशांत गायकवाड, संचालक, जिल्हा सहकारी बँक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.