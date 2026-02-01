Maheboob Shaikh: जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरा: राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख, जामखेड भेटीत कार्यकर्त्यांशी साधला संवाद!

जामखेड: पक्ष संघटना अधिक सक्षम करण्यासाठी, प्रत्येक प्रभागात संघटन मजबूत करावे. प्रसंगी जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून काम करा, असे आवाहन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख यांनी केले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! तिरुपती-हिसार-तिरुपती विशेष एक्सस्प्रेला मुदतवाढ; नेमक्या कधी सुटणार गाड्या? .राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शेख यांनी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शहाजी राळेभात यांच्या निवासस्थानी शनिवारी (ता.३१) सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी त्यांनी संवाद साधला. .यावेळी ज्येष्ठ नेते वैजीनाथ पोले, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत राळेभात, नगरसेवक राजेंद्र गोरे, वसीम सय्यद, माजी नगरसेवक बिभीषण धनवडे, कुंडल राळेभात, फिरोज कुरेशी, अवधूत पवार, फिरोज कुरेशी, डॉ. कैलास हजारे, संजय डोके, पाडळीचे सरपंच बाळासाहेब खैरे, बजरंग डुचे, अशोक घुमरे, साहिल बागवान, संजय डोके, सागर जगताप, अजित अडाले, बाळासाहेब कांबळे, सचिन शिंदे, अनिल रेडे, वसिम शेख, दादा महाडिक, दीपक घायतडक, दत्तात्रेय डिसले, विकास अडाले यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.. या भेटीदरम्यान शेख यांनी संघटनात्मक आढावा घेत, तालुक्यातील राजकीय व सामाजिक घडामोडींवर चर्चा केली. यावेळी जामखेड नगरपरिषदेसंदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली..माेठी बातमी! पाच हजार मीटरवरून दृश्यमानता असेल तरच लॅंडिंगला परवानगी; नाईट लॅंडिंगसाठी विमानतळावर ८०० मीटरची अट...शहरातील प्रलंबित विकासकामे, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, नागरी सुविधा तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेत पुढील रणनीती, संघटन विस्तार व कार्यकर्त्यांची भूमिका यावर त्यांनी मार्गदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.