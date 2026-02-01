अहिल्यानगर

Maheboob Shaikh: जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरा: राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख, जामखेड भेटीत कार्यकर्त्यांशी साधला संवाद!

सकाळ वृत्तसेवा
जामखेड: पक्ष संघटना अधिक सक्षम करण्यासाठी, प्रत्येक प्रभागात संघटन मजबूत करावे. प्रसंगी जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून काम करा, असे आवाहन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख यांनी केले.

