अहिल्यानगर

नीटचा पेपर फुटला, पुतण्या उपचार घेतोय, आंदोलनात पुतणीला मारहाण

Neet Paper Leak नीट पेपर फुटीमुळे पुतण्याच्या मानसिक आरोग्यवर परिणाम तर आंदोलनात पुतणी जखमी झाल्यानंतर भाजपच्या शहरप्रमुखानं राजीनामा दिला आहे. राहुरीचे भाजप शहर प्रमुख गोविंद घोरपडे यांची पोस्ट व्हायरल होत आहे.
BJP Leader Resigns Over NEET Paper Leak Fallout

BJP Leader Resigns Over NEET Paper Leak Fallout

Esakal

सूरज यादव
Updated on

दिल्लीत नीट पेपरफुटी प्रकरणी आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीकडून आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनात सोमवारी दिल्ली पोलिसांकडून बळाचा वापर करत आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. तसंच अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. यात अनेक विद्यार्थी आंदोलक जखमी झालेत. दरम्यान, नीट पेपर फुटीमुळे पुतण्याच्या मानसिक आरोग्यवर परिणाम तर आंदोलनात पुतणी जखमी झाल्यानंतर भाजपच्या शहरप्रमुखानं राजीनामा दिला आहे. अहिल्यानगरच्या राहुरीचे भाजप शहर प्रमुख गोविंद घोरपडे यांची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नीट पेपर फुटीनंतर फेर परीक्षा पार पडली मात्र पेपर नीट देता न आल्यानं पुतण्याला मानसोपचार तज्ज्ञांकडून उपचार घ्यावे लागत आहेत. याचा कुटुंबावरही परिणाम झाला असल्याचं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय. NEET Paper Leak Forces BJP Leader's Resignation

Loading content, please wait...
Bjp
maharashtra
NEET
Ahilyanagar