NEET Student Death: नीट फेरपरीक्षेत कमी गुण मिळाले, विद्यार्थीनीनं उचललं टोकाचं पाऊल; अहिल्यानगरमध्ये खळबळ

NEET Paper Leak: नीट फेरपरीक्षेत कमी गुण मिळाल्याच्या नैराश्यातून अहिल्यानगरमधील अंकिता सांगले हिनं आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. कर्जत तालुक्यातल्या जलालपूर इथं अंकिताने राहत्या घरी गळफास घेतला. नीट परीक्षेत कमी गुण पडल्यानं तिनं हे पाऊल उचलल्याचं कुटुंबियांनी म्हटलंय..अंकिताने नीटची फेरपरीक्षा दिली होती. या परीक्षेत तिला १६६ गुण मिळाले होते. अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्यानं अंकिताला मानसिक धक्का बसला होता. ती सतत तणावात होती. रविवारी सायंकाळी याच नैराश्यातून तिने आयुष्य संपवलं..Rahul Gandhi: विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला? गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे राहुल गांधी यांची विचारणा.अभ्यासासाठी अंकिता वेगळ्या खोलीत असायची. त्याच खोलीत ती बसून रविवारी अभ्यास करत होती. मात्र बराच वेळ तिचा काही आवाज नाही आला आणि बाहेरही आली नव्हती. त्यामुळे सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास कुटुंबियांनी दरवाजा ठोठावला. शेवटी दरावाजा तोडून आत प्रवेश केला असता ती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आली..अंकिताने टोकाचं पाऊल उचलल्यानं आई-वडिलांना मोठा धक्का बसला आहे. पोलिसांना याबाबत माहिती देण्यात आली. वडिलांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केलीय. कुटुंबाने दावा केलाय की नीट परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यानं तिनं आयुष्य संपवलं..खासदार निलेश लंके यांनी अंकिता सांगळे हिच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. नीट पेपरफुटीत सहभागी असलेलेच अंकिताच्या मृत्यूला जबाबदार आहे. अंकिताची आत्महत्या ही वैयक्तिक नैराश्याची घटना नाही तर परीक्षा व्यवस्थेच्या अपयशाचे भयावह उदाहरण आहे. तिला ३५० गुणांची अपेक्षा होती पण फेरपरीक्षेत फक्त १६६ गुण मिळाले असंही खासदार निलेश लंके यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.