Srirampur:'ऑनलाईन मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी अचानक गायब'; श्रीरामपूरमधील धक्कादायक प्रकार, मतदार संभ्रमात..

श्रीरामपूर : नगरपरिषद निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला. ८ नोव्हेंबरला मतदान केंद्रनिहाय ऑनलाइन यादी नगरपालिका प्रशासनाने प्रसिद्ध केली होती. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत उमेदवार, सूचक व अनुमोदक यांची नावे शोधण्यासाठी या यादीचा उपयोग झाला. अनेक मतदारांनी आपले क्रमांक नोंदवूनही ठेवले. मात्र गेल्या तीन दिवसांपासून हीच केंद्रनिहाय मतदार यादी ऑनलाइन गायब झाल्याने मतदार अक्षरशः संभ्रमात पडले आहेत..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...याबाबत मतदार आणि बीएलओ यांच्यात चौकशी सुरू असून, पालिका प्रशासनालाही विचारणा करण्यात आली. ‘यादी उपलब्ध आहे,’ असे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्षात अनेकांच्या मोबाईलवर लिंक उघडत नाही. लिंक एम्प्टी असल्याचा मेसेज दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. बीएलओंना मतदार स्लीप वाटपासाठी देण्यात आल्या असल्या, तरी केंद्रनिहाय यादी हटल्याने मतदाराचे नाव शोधणे कठीण झाले आहे..मतदाराचा इपीक क्रमांक टाकल्यावर नाव कोणत्या क्रमांकावर आहे हे सहज दिसत होते; मात्र आता ही सुविधा बंद पडल्याने बीएलओंच्या कामातही अडथळे निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, ‘मतदान केंद्रनिहाय यादी तातडीने पुन्हा ऑनलाइन उपलब्ध करावी,’ अशी मागणी सर्वसामान्य मतदारांकडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे होत आहे. मतदारांची ही गैरसोय तातडीने दूर न झाल्यास निवडणूक प्रक्रियेतच अडथळे येऊ शकतात, अशीही भीती व्यक्त होत आहे..माहिती घेऊन सांगतोयासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी किरण सावंत यांच्याशी संपर्क साधला. याबाबत त्यांनी माहिती घेवून सांगतो, अशी प्रतिक्रिया दिली..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...तर्क-विर्तकांना उधाणमतदान केंद्रनिहाय यादी अचानकपणे गायब का झाली ? याबाबत तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. काळजीपूर्वक तयार केलेली यादी अचानक काढून टाकण्यामागे तांत्रिक बिघाड, सर्व्हर समस्या की काही वेगळे कारण ? असा सवालही मतदार विचारत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.