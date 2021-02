सेंट्रल बँक झाली उदार ः शेतकऱ्यांना एका दिवसात वाटले अडीच कोटींचे कर्ज

पारनेर ः_ केंद्र सरकारच्या "आत्मनिर्भर भारत' योजनेअंतर्गत सेंट्रल बॅंकेतर्फे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात, एका दिवसात 152 शेतकऱ्यांना सुमारे दोन कोटी 52 लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. या शिवाय तालुक्‍यातील विविध शाखांच्या माध्यमातूनही अनेक शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत सुमारे चार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे वाटप झाल्याचे सांगण्यात आले. सेंट्रल बॅंक ही जिल्ह्याची अग्रणी बॅंक म्हणून कार्यरत आहे. तालुक्‍यात या बॅंकेच्या सहा शाखा आहेत. त्यांनी पारनेर येथे एकत्रित शेतकरी मेळावा घेऊन एका दिवसात शेतकऱ्यांना अडीच कोटी रुपये पीककर्जाचे वाटप केले. सरकारच्या "आत्मनिर्भर भारत' योजनेस तालुक्‍यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकऱ्यांना हे पीककर्ज अतिशय कमी व्याजदराने मिळते. शिवाय, त्याची वेळेत परतफेड केली, तर व्याजदरात मोठी सवलतही मिळते. कर्जवितरणप्रसंगी क्षेत्रीय व्यवस्थापक के. सत्यनारायण, क्षेत्रीय प्रबंधक एन. के. पांडा, प्रबंधक संदीप वालावलकर, पारनेरचे वरिष्ठ प्रबंधक संदीप बिरादार, सुप्याचे अशोक नागरगोजे, अळकुटीचे अल्ताफ मुलाणी आदी उपस्थित होते. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: In Parner, the central bank felt a debt of Rs 2.5 crore a day