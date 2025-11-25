पारनेर : पारनेर नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदी सुप्रिया सुभाष शिंदे यांची आज (ता. २४) बिनविरोध निवड करण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे झालेल्या या निवडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार गट) निष्ठावंत कार्यकर्त्यास योग्य न्याय दिला..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...प्रांताधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाविकास आघाडीकडून सुप्रिया शिंदे यांचा अर्ज दाखल झाला. अर्जास सूचक म्हणून पाणीपुरवठा समितीचे सभापती योगेश मते, तर अनुमोदक म्हणून माजी नगराध्यक्ष नितीन अडसूळ होते. दुपारी एक वाजेपर्यंत विरोधी गटाकडून अर्ज न आल्याने शिंदे यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली. .निवडीनंतर खासदार लंके यांचे बंधू दीपक लंके यांनी शिंदे यांचा नगरपंचायत कार्यालयात सत्कार केला. निवडीनंतर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडून गुलालाची उधळण करत फटाक्यांची आतशबाजी करण्यात आली..सुप्रिया यांचे पती सुभाष शिंदे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या निष्ठेची दखल घेत खासदार नीलेश लंके यांनी शिंदे परिवाराला या पदाची संधी दिली. त्यामुळे निष्ठावंतास न्याय मिळाला..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...एका छोट्याशा वाडीतून आलेल्या माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला उपनगराध्यक्षपदाची संधी देऊन खासदार नीलेश लंके यांनी माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवला आहे. नगराध्यक्ष, सभापती आणि नगरसेवक यांच्यासह समन्वय साधून या पदाला न्याय देण्याचा माझा प्रयत्न राहील.- सुप्रिया शिंदे, उपनगराध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.