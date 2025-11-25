अहिल्यानगर

Parner Politics: पारनेर नगरपंचायतीच्‍या उपनगराध्यक्षपदी सुप्रिया शिंदे ; बिनविरोध निवड, निष्ठावंत कार्यकर्त्यास पक्षाकडून न्याय

“Parner Municipal Council: या निवडीनंतर पक्षात उत्साहाचे वातावरण असून, पारनेरमधील आगामी विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सुप्रिया शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांचे आभार मानत जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता विकासाला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले.
पारनेर : पारनेर नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदी सुप्रिया सुभाष शिंदे यांची आज (ता. २४) बिनविरोध निवड करण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे झालेल्या या निवडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार गट) निष्ठावंत कार्यकर्त्यास योग्य न्याय दिला.

