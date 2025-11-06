Eknath Shinde : आम्ही बहिणींना सांगितले हे दुष्ठ सावत्र भाऊ तुमच्या दारात येतील, त्या वेळी त्यांना जोडा दाखवा

पारनेर - आम्ही लडकी बहीण योजेना सुरु केली. त्यावेळी विरोधकांनी खोडा घातला. ते कोर्टात गेले त्यावेळी आम्ही बहिणींना सांगितले हे दुष्ठ सावत्र भाऊ तुमच्या दारात येतील, त्या वेळी त्यांना जोडा दाखवा त्यांनी 232 चा जोडा दाखविला. व त्यांना घरी बसविले. त्यामुळे आता लडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही, अफवावर विश्वास ठेऊ नका, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले..पारनेर येथे सुजित झावरे पाटील यांच्या शिवसेना प्रवेशच्या वेळी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणले, पारनेर शहराच्या डीपीआर व पाणी योजनेला तातडीने मंजुरी देऊ. तालुक्यातील ज्या दोन मंडळात अतीवृष्टी होऊनही शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचीत आहेत, त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल. सुपे एमआयडीसीत लक्ष घालू असेही ते म्हणाले.राज्यात बिबट हल्ले वाढले आहेत त्या साठी राज्यातील बिबट्याच्या हल्यास या पुढील काळात पूर्णविराम दिल्याशिवाय हे सरकार स्वस्थ बसणार नाही..लोक प्रतिनिधी सुजित झावरे सारखा आसाव. मी एकदा शब्द दिला की तो पाळतो, ज्यांनी तुम्हाला कत्रज घाट दाखवला त्यांना बाजूला करू. तुम्ही संगितले लोकप्रतिनिधीनी रोजगार हमीच्या कामाला स्थगिती दिली असा स्थगिती देणारा लोकप्रतिनिधी कधीच असत नाही.आम्हांला सुजित सारखा काम करणारा कार्यकर्ता मिळाला आहे. त्याच्याकडे धनादेश नाही, मात्र जनादेश आहे. ही तुमची लोकप्रियता आहे कामाची पोहच पावती आहे. वडिलांनी डोंगरावढे काम केले, त्यांची मेहनत तुमच्या कामाला येईल असेही शिंदे म्हणाले.शिवसेनेचा तुमचे काम वाया जाऊ देणार नाही. राज्य पातळीपर्यंत तुम्हाला मी ताकद देण्याचे काम मी करेल असेही शेवटी शिंदे म्हणाले..या वेळी सुजित झावरे पाटील म्हणाले, 14 वर्षानंतर माझा वनवास संपला आहे. मला स्वतःच्या व्यासपीठावर बोलण्याची संधी मिळाली. पारनेरच्या इतिहासातील एक वेगळे पान आज लिहले गेले आहे. माजी आमदार कै. वसंतराव झावरे यांनी कुटूंबापेक्षा जनतेकडे लक्ष दिले. त्यांनी निष्ठाने काम केले.2014 मध्ये पक्षच्या आग्रहामुळे मला उमेदवारी करावी लागली 2019 शिवसेनेने आयात उमेदवार दिला. मी या पुढील काळात वाडी वस्तीवर शिवसेना पोहोचविल्याशिवाय रहाणार नाही. या तालुक्यातील जनेच्या हृदयात वसंतराव झावरे यांचे नांव कोरले आहे. मी भावनिक आहे माझा फक्त राजकारणात वापर केला जात आहे असेही झावरे म्हणाले..लोकप्रतिनिधींनी सुमारे सात कोटीचा रोजगार हमीची कामांना स्थगिती दिली अशी तक्रार त्यांनी केली. पारनेर व कान्हूर मंडळात नुकसान भरपाई मिळाली नाही, ती मिळावी. आज 26 विद्यमान सरपंच शिवसेनेत जाहीर प्रवेश करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रास्ताविक खडूं भुकन यांनी केले या वेळी आमदार अमोल खाताळ, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार सुरेश सोनवणे, भानुदास मुरकुटे, संदेश कार्ले, शरद झोडगे, बाबुशेठ टायरवाले, नितीन शेळके, रामदास भोर, बाळासाहेब माळी, रेश्मा जगताप, मीरा शिंदे, बी. एल. ठुबे, योगेश रोकडे, बापूसाहेब भापकर, सुरेश पठारे आदी उपस्थित होते.आमदार लंघे, आमदार खताळ व आमदार सोनवणे यांच्या पंक्तीत सुजित झावरे यांना मला बसावयाचे आहे. असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.