Ganesh Visarjan 2025: 'गणपती बाप्पाचा जयघाेष;पाथर्डी, कर्जतमध्ये उत्साहात निरोप'; पाथर्डी शहरात रात्री उशिरापर्यंत मिरवणूक सुरू

celebrations continue till midnight in Pathardi : शहराच्या उपनगरात व ग्रामीण भागातील काही मंडळांनी डीजेचा खणखणाट केला. या वर्षीच्या उत्सवावर आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे सावट पडल्याने अनेक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या टीशर्ट व बनियनवर आपल्या नेत्यांच्या छबीचे फोटो झळकत होते.
सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी: गुलालाची उधळण करत ढोल ताशांच्या गजरात गणेश भक्तांनी गणरायाला शांततापूर्ण वातावरणात निरोप दिला. शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरवात अजंठा चौकातून दुपारी तीन वाजता सुरवात झाली तर रात्री उशिरा बारा वाजण्याच्या सुमारास मिरवणुकीचे विसर्जन करण्यात आले.

