Ganesh Visarjan 2025: 'गणपती बाप्पाचा जयघाेष;पाथर्डी, कर्जतमध्ये उत्साहात निरोप'; पाथर्डी शहरात रात्री उशिरापर्यंत मिरवणूक सुरू

पाथर्डी: गुलालाची उधळण करत ढोल ताशांच्या गजरात गणेश भक्तांनी गणरायाला शांततापूर्ण वातावरणात निरोप दिला. शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरवात अजंठा चौकातून दुपारी तीन वाजता सुरवात झाली तर रात्री उशिरा बारा वाजण्याच्या सुमारास मिरवणुकीचे विसर्जन करण्यात आले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सार्वजनिक मंडळाच्या मूर्तींचे गाडगे आमराई परिसरात असलेल्या विहिरीत विसर्जन करण्यात आले तर काही मंडळाने स्वतंत्र मिरवणूक काढत आपल्या गणेशच्या मूर्तीचे तालुक्यातील शिरसाठवाडी येथील तलावात विसर्जन केले. चालू वर्षी पोलीस प्रशासनाने डीजे बंदी केल्याने मुख्य मिरवणुकीत डीजे वाजला नाही, मात्र शहराच्या उपनगरात व ग्रामीण भागातील काही मंडळांनी डीजेचा खणखणाट केला. या वर्षीच्या उत्सवावर आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे सावट पडल्याने अनेक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या टीशर्ट व बनियनवर आपल्या नेत्यांच्या छबीचे फोटो झळकत होते..नवोदय तरुण मंडळ, जय भवानी तरुण मंडळ, गणेश पेठ, कसबा तरुण मंडळ, विश्वकर्मा तरुण मंडळ, कसबा व्यायामशाळा, जाणता राजा तरुण मंडळ व अष्टविनायक तरुण मंडळ या मानाच्या मंडळांनी पारंपारिक ढोल-ताशांसह तसेच आधुनिक बँडच्या तालावर मिरवणुकीत सहभाग नोंदवला. मिरवणुकीच्या दरम्यान हलक्या पावसाच्या सरी पडल्याने कार्यकर्त्यांचा उत्साह दुणावला होता. चालू वर्षी तालुक्यात सर्वाधिक एकशे पंच्याऐशी सार्वजनिक गणेश मंडळांनी नोंदणी केली होती. यावेळी शहरातील मुख्य मिरवणुकित एकोणीस मंडळांनी सहभाग नोंदवला. मिरवणूक पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. .प्रशासनाकडून स्वागततहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक,पालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष लांडगे, पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी यांनी मानाच्या गणेश मंडळाचे स्वागत केले. यावेळी पोलिस उपनिरीक्षक विलास जाधव, रमेश गोरे, महेश बोरुडे उपस्थित होते. नगरपरिषदेने आनंदनगर परिसरात कृत्रिम तलावाची निर्मिती केली होती. करून त्यामध्ये घरगुती व सार्वजनिक गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. या शिवाय तालुक्यातील तिसगाव, खरवंडी कासार, करंजी, माणिकदौण्डी, टाकळी मानूर, भालगाव या ठिकाणीही उत्साही वातावरणात गणरायाला निरोप देण्यात आला..पारंपरिक वाद्य, गुलालाची उधळणकर्जत ता.७: गुलालाची मनसोक्त उधळण करीत पारंपरिक वाद्याच्या साथीने शहरासह तालुक्यात गणरायाला निरोप देण्यात आला. यावेळी तरुणाईने हिंदी मराठी गाण्यांवर ठेका धरला. दुपारनंतर सुरू झालेल्या मिरवणुका रात्री उशिरा संपल्या मात्र अत्यंत शांततेत सोहळा पार पडला. पोलीस निरीक्षक सोपान शिरसाठ यांचे मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.शुक्रवार आणि शनिवारी शहरासह तालुक्यात गणेश विसर्जनास सुरुवात झाली. शहरातील ११८ वर्षापेक्षा जास्त वर्षाची परंपरा असलेल्या मानाच्या बाजार तळातील गुरुवार क्लब गणेश मंडळ, नवयुग मित्र मंडळ, म्हसोबा गेट, नागेश्वर तरुण मंडळ, बाजार तळ, सद्गुरु मित्र मंडळ, बाजार तळ, मुंजोबा महाराज बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान, न्हावी गल्ली, महावितरण मंडळ, सिद्धिविनायक तरुण मंडळ, बेलेकर कॉलनी, त्रिमूर्ती मित्र मंडळ, प्रभात नगर, बुवासाहेब नगर गणेश उस्तव मंडळ आदींसह श्री रवि शंकर विद्यालय, सोनाबाई सोनमाळी कन्या विद्या मंदिर, डायनॅमिक इंग्लिश स्कूल, समर्थ माध्यमिक विद्यालय, कोटा मेंटॉर्स माध्यमिक विद्यालय, अमरनाथ विद्यालय, पोलीस वसाहत यासह शहरातील सर्व विद्यालयानी आकर्षक मिरवणूक काढीत गणेश विसर्जन केले. कर्जत तालुक्यामध्ये एकूण ७६ सार्वजनिक गणेश मंडळांनी रीतसर परवानगी घेत गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा केली होती. तालुक्यातील डोंबाळवाडी व शेगुड या दोन गावात एक गाव एक गणपती संकप्लना राबविण्यात आली.