Sangamner fuel Shortage: संगमनेरमध्ये इंधन भरण्यासाठी दुचाकींच्या रांगा; दर वाढण्याची भीती? अनेक पंपांचा साठा संपला!

संगमनेर: जागतिक पातळीवरील तणावपूर्ण घडामोडींचे पडसाद आता सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर स्पष्टपणे उमटताना दिसत आहे. संगमनेर शहरासह संपूर्ण तालुक्यात इंधनासाठी नागरिकांची झुंबड उडाल्याचे चित्र सोमवारी (ता.२३) पहावयास मिळाले. गॅस सिलिंडर भरण्यासाठी गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत, तर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या भीतीने वाहनचालकांनी पेट्रोल पंपांवरही मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती..शहरातील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा लागल्याचे दिसून आले. दुचाकीस्वार, चारचाकी चालक आणि व्यावसायिक वाहनधारक मोठ्या प्रमाणात इंधन भरण्यासाठी पंपांवर दाखल होत काही पंपांवर, तर इंधनाचा तुटवडा जाणवू लागला असून, 'पेट्रोल संपले' असे फलक लावण्याची वेळ पंपचालकांवर आली आहे..ग्रामीण भागातही परिस्थिती काही वेगळी नाही. तालुक्यातील विविध गावांमधील पेट्रोल पंपांवरही नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली असून, लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र सर्वत्र पहावयास मिळाले. भविष्यात पेट्रोल व डिझेल सहज उपलब्ध होईल की नाही, या अनिश्चिततेमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेकांचा आवश्यकतेपेक्षा अधिक इंधन भरून घेण्याकडे कल दर्शवत आहेत..दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून गॅस सिलिंडर भरण्यासाठीही नागरिकांची धावपळ सुरूच आहे. गॅस एजन्सीबाहेर सकाळपासूनच रांगा लागतात आणि दिवसभर तीच परिस्थिती कायम राहते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने सर्वच प्रकारच्या इंधनांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे नागरिक सांगत आहे..पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या शक्यतेमुळे वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पूर्वी शंभर रुपयांचे पेट्रोल घेणारा ग्राहक आता थेट पाचशे रुपयांचे पेट्रोल भरत आहे. सलग सुट्यांमुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, कंपनीकडे आरटीजीएस केल्यानंतरच इंधन उपलब्ध होत आहे. मात्र, वाहनचालकांनी घाबरून जाऊ नये व संयम बाळगावा.लक्ष्मण ढेरंगे, पंपचालक