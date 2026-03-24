अहिल्यानगर

Sangamner fuel Shortage: संगमनेरमध्ये इंधन भरण्यासाठी दुचाकींच्या रांगा; दर वाढण्याची भीती? अनेक पंपांचा साठा संपला!

petrol Diesel supply issue Sangamner latest news update: संगमनेरमध्ये इंधनासाठी नागरिकांची झुंबड; पेट्रोल पंपांवर 'पेट्रोल संपले' फलक
Long queues of two-wheelers at a petrol pump in Sangamner amid fuel shortage and price hike fears.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: जागतिक पातळीवरील तणावपूर्ण घडामोडींचे पडसाद आता सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर स्पष्टपणे उमटताना दिसत आहे. संगमनेर शहरासह संपूर्ण तालुक्यात इंधनासाठी नागरिकांची झुंबड उडाल्याचे चित्र सोमवारी (ता.२३) पहावयास मिळाले. गॅस सिलिंडर भरण्यासाठी गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत, तर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या भीतीने वाहनचालकांनी पेट्रोल पंपांवरही मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती.

