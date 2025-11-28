Sangamner Politics: कोणताही माईचा लाल लाडकी बहीण योजना बंद करू शकत नाही : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; संगमनेरमधील सभेत काय म्हणाले?

संगमनेर: ‘‘राज्याच्या विकासाला गती देणे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचे पहिले पाऊल होते. त्यानंतर सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे कोणताही माईचा लाल ही योजना बंद करू शकत नाही; कारण आपल्याला लाखो लाडक्या बहिणींचे आशीर्वाद आहेत,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ संगमनेर शहरातील नवीन नगर रोडवर आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार अमोल खताळ, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुवर्णा खताळ, पतित पावन संघटनेचे प्रांताध्यक्ष एस. झेड. देशमुख, महायुतीचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की विधानसभा निवडणुकीत तुम्ही पंजा असा मारला की, तो थेट गायब झाला; आता तो शोधण्यासाठी मेणबत्ती लावावी लागेल. चाळीस वर्षांची सत्ता थंड झाली आहे. जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार अमोल खताळ उत्तम काम करतात. नगरविकासमंत्री म्हणून निधी कमी पडू देणार नाही. संगमनेरला रेल्वे मार्ग मिळावा, .यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व रेल्वेमंत्र्यांसोबत चर्चा करत आहोत. ड्रग्ज माफियांची चौकशी होऊन त्यांना धडा शिकवला पाहिजे. येथील तरुणांसाठी एमआयडीसी, महिलांसाठी शंभर बेडचे रुग्णालय, अशा अनेक प्रलंबित प्रश्नांना उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर यांच्याशी मोबाईलवर बोलून मार्गी लावले आहेत. शहरातील मूलभूत प्रश्न तातडीने सोडवले जातील..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...नगरपरिषदेत आता महायुतीचा भगवा ः खताळआमदार खताळ म्हणाले, की संगमनेरच्या जनतेने वर्षभरापूर्वी परिवर्तन घडवले आणि मला निवडून दिले. मंत्री विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा निधी मिळाल्याने विकासकामांना गती मिळाली. तीस वर्षे ज्यांच्या हातात सत्ता होती, त्यांनी कामे केली नाहीत. आता नगरपरिषदेत महायुतीचा भगवा फडकवायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.