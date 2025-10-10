Prakash Cheetah: 'श्रीरामपूर भाजपमधील अंतर्गत असंतोष मुंबईपर्यंत'; प्रकाश चित्तेंनी घेतली मंत्री गिरीश महाजनांची भेट; अन्यायाबाबत चर्चा..

श्रीरामपूर: श्रीरामपूर भाजपमधील अंतर्गत असंतोष आता मुंबईपर्यंत पोहोचला आहे. दीर्घकाळापासून पक्षासाठी काम करणारे ज्येष्ठ नेते प्रकाश चित्ते यांनी मुंबईतील सेवासदन बंगल्यावर मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत पक्षातील अन्याय आणि दुर्लक्षाचा मुद्दा थेट त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या भेटीदरम्यान चित्ते यांनी गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रतिकूल परिस्थितीत झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बाजूला ठेवून पक्षात नव्याने आलेल्यांना महत्त्व दिले जात असल्याची खंत व्यक्त केली, तसेच शिर्डी संस्थान विश्वस्तपद, जिल्हाध्यक्षपद आणि जिल्हा नियोजन मंडळ सदस्यपद या स्तरांवर स्वतःवर झालेल्या अन्यायाचाही त्यांनी उल्लेख केला, तसेच विधानसभेच्या वेळी पक्षाच्या विरोधात उमेदवारी करणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, परंतु श्रीरामपूर तालुक्यात भाजपचा उमेदवार नसतानाही केवळ मंत्री विखेंच्या सांगण्यावरून माझ्यावर कारवाई करण्यात आली, अशी खंत त्यांनी महाजनांकडे व्यक्त केली..तसेच अलीकडेच श्रीरामपूरमध्ये काँग्रेसमधील दहा नगरसेवकांना भाजपमध्ये प्रवेश देत नगराध्यक्षपदाचा शब्द देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आगामी नगराध्यक्ष निवडणुकीबाबत स्थानिक कार्यकर्त्यांची भूमिका आणि भावना चित्ते यांनी महाजन यांच्यासमोर स्पष्ट केला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .चित्ते यांच्या शिष्टमंडळाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत नगराध्यक्ष निवडणूक लढवणारच. त्यावर प्रतिसाद देताना महाजन म्हणाले, काळजी करू नका, सर्व ठीक होईल. या प्रसंगी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुनील मुथा, माजी शहराध्यक्ष राजेंद्र कांबळे, माजी बबन मुठे, सुरेश आसने आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.