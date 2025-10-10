अहिल्यानगर

Prakash Cheetah: 'श्रीरामपूर भाजपमधील अंतर्गत असंतोष मुंबईपर्यंत'; प्रकाश चित्तेंनी घेतली मंत्री गिरीश महाजनांची भेट; अन्यायाबाबत चर्चा..

Political Tensions in Shrirampur BJP Escalate to Mumbai: विधानसभेच्या वेळी पक्षाच्या विरोधात उमेदवारी करणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, परंतु श्रीरामपूर तालुक्यात भाजपचा उमेदवार नसतानाही केवळ मंत्री विखेंच्या सांगण्यावरून माझ्यावर कारवाई करण्यात आली, अशी खंत त्यांनी महाजनांकडे व्यक्त केली.
Prakash Chitten in discussion with Minister Girish Mahajan regarding internal party issues and unrest in Shrirampur BJP.

Prakash Chitten in discussion with Minister Girish Mahajan regarding internal party issues and unrest in Shrirampur BJP.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: श्रीरामपूर भाजपमधील अंतर्गत असंतोष आता मुंबईपर्यंत पोहोचला आहे. दीर्घकाळापासून पक्षासाठी काम करणारे ज्येष्ठ नेते प्रकाश चित्ते यांनी मुंबईतील सेवासदन बंगल्यावर मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत पक्षातील अन्याय आणि दुर्लक्षाचा मुद्दा थेट त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

Loading content, please wait...
Bjp
Ahmednagar
political
Mumbai
girish mahajan
Discussion
Party
Political Culture
district
Maharashtra Politics
Unrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com