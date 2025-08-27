अहिल्यानगर

Vijay Shete: ‘श्रीगणेश’चे तायक्वांदो स्पर्धेत यश: प्रा. विजय शेटे; एक सुवर्ण व तीन रौप्यपदके

Shri Ganesh School Shines in Taekwondo: १७ वर्षे वयोगटात ६३ किलो वजन गटात साई मुंगसे याने सुवर्णपदक, तर ४० किलो वजन गटात स्तवन ढसाळ व ३५ किलो वजन गटात प्रमोद झोडगे यांनी रौप्यपदक, तसेच १९ वर्षच्या ५० किलो वजन गटात सई लांडबिले हिने रौप्यपदक पटकावले.
Prof. Vijay Shete with Shri Ganesh taekwondo medal winners – 1 gold and 3 silver."
राहाता: क्रीडा युवक संचालनालय व अहिल्यानगर जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्यातर्फे आयोजित राहाता तालुका तायक्वांदो स्पर्धेत श्रीगणेश शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या वयोगटात एक सुवर्ण व तीन रौप्यपदक अशी चार पदकांची कमाई केली, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. विजय शेटे यांनी दिली.

