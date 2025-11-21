अहिल्यानगर

Srirampur Fraud:'आता क्यूआर कोडद्वारे फसवणूकीचा फंडा'; टाकळीभान, बेलापूर येथील प्रकार; सेतू चालकांना लाखाचा गंडा

Taklibhan-Belapur Shock: सायबर तज्ज्ञांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. ‘पेमेंट झाले’ असे फक्त स्क्रीनशॉट पाहून विश्वास ठेवू नये, तर बँक किंवा अॅपवर प्रत्यक्ष व्यवहार दाखल झाला आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Digital Scam Alert! QR Code Trick Used to Cheat Setu Drivers in Belapur Area

Digital Scam Alert! QR Code Trick Used to Cheat Setu Drivers in Belapur Area

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: शहर आणि तालुका परिसरात ‘नातेवाईक आजारी’ असल्याचे खोटे कारण पुढे करून क्यूआर कोडद्वारे पैसे आपल्या खात्यावर जमा करून तत्काळ रोख रक्कम उचलण्याचा डाव आखणाऱ्या एका भामट्याच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. राहिल युनूस शेख (रा. फ्लॅट नं. १३, सनी अपार्टमेंट, वडाळा शिवार, नाशिक) असे या भामट्याचे नाव आहे. त्याने दोन ग्राहक सेवा केंद्र चालकांची तब्बल एक लाख २२ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Cyber Fraud
scam
district
digital
Fraud Crime
online payment fraud
online payment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com