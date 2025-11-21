Srirampur Fraud:'आता क्यूआर कोडद्वारे फसवणूकीचा फंडा'; टाकळीभान, बेलापूर येथील प्रकार; सेतू चालकांना लाखाचा गंडा

श्रीरामपूर: शहर आणि तालुका परिसरात ‘नातेवाईक आजारी’ असल्याचे खोटे कारण पुढे करून क्यूआर कोडद्वारे पैसे आपल्या खात्यावर जमा करून तत्काळ रोख रक्कम उचलण्याचा डाव आखणाऱ्या एका भामट्याच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. राहिल युनूस शेख (रा. फ्लॅट नं. १३, सनी अपार्टमेंट, वडाळा शिवार, नाशिक) असे या भामट्याचे नाव आहे. त्याने दोन ग्राहक सेवा केंद्र चालकांची तब्बल एक लाख २२ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...४ सप्टेंबरला टाकळीभान येथील गणेश उत्तम पवार यांच्या ग्राहक सेवा केंद्रात आरोपी शेख दाखल झाला. भाऊ हॉस्पिटलमध्ये ॲडमीट आहे, बिल भरण्यासाठी ८० हजार रुपयांची गरज आहे. नातेवाईक क्यूआर कोडद्वारे पैसे पाठवतील, असे सांगून त्याने आधारकार्ड दाखवून विश्वास संपादन केला. .पवार यांनी दिलेल्या क्यूआर कोडवर काही मिनिटांतच वीरभद्रैया के. एन. या नावाने ८० हजार रुपये जमा झाल्याचे दाखवले. मोबाईल व्यवहार ॲपमध्ये दिसताच, पवार यांनी ती रक्कम रोख स्वरूपात मोजून दिली. थोड्याच वेळात पवार यांनी बँकेत चौकशी केली असता, तुमचे खाते होल्ड आहे, असे सांगण्यात आले. संबंधित व्यक्तीने चुकून तुमच्या खात्यात पैसे गेले, असा मजकूर देऊन कर्नाटकातील सायबर पोलिसांकडे तक्रार करून खाते रोखले असल्याचे समोर आले. हा प्रकार फसवणुकीचा असल्याची खात्री होताच पवार यांनी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला..असाच प्रकार अवलंबून बेलापूर बुद्रुक येथेही फसवणूक करण्यात आली. येथील रवींद्र सुरेश साबळे यांच्या सेवा केंद्रात आरोपी वरीलप्रमाणे घटनाक्रम सांगितला. या वेळेस शनमुकप्पा डोड्दमणी या नावाने ४२ हजार रुपये जमा झाल्याचे दिसताच साबळे यांनी रोख रक्कम दिली. काही मिनिटांतच त्यांचे खातेही होल्डमध्ये गेल्याचे समोर आले. तक्रार तपासात हा प्रकारही राहिल शेख याचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...सायबर क्राईम विभागाचे आवाहनक्यूआर कोडद्वारे आलेले पैसे अंतिम व्यवहार नसतो. ऑनलाईन व्यवहार यशस्वी दिसतो म्हणजे रक्कम खात्रीशीर जमा झालीच, असे नाही. काही विशिष्ट प्रकारच्या तक्रारींवर बँक खाते लगेच ‘होल्ड’वर जाते. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीस रोख रक्कम देऊ नका. क्यूआर स्कॅनद्वारे आलेल्या रकमेवर तत्काळ रोख रक्कम देणे टाळा. सेवा केंद्र चालवणाऱ्यांनी विशेष सतर्क राहावे. संशयास्पद व्यवहार दिसल्यास त्वरीत १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईनवर कळवावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.