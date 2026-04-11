Sakshi Athlete Story: साक्षीची ‘एशियन’ची संधी हुकली; वय काही महिन्यांनी कमी पडले, अळकुटीच्या माळरानावरूनचा प्रवास, यशात मोठ्या बहिणींचा वाटा!

-मार्तंड बुचुडेपारनेर: तालुक्यातील अळकुटीसारख्या छोट्याशा गावात जन्मलेली साक्षी भंडारी..नाव जरी साधं असलं, तरी तिच्या कर्तृत्वाची उंची आकाशाएवढी आहे. प्रतिकूल परिस्थितीशी रोज लढत, डोळ्यांत मोठी स्वप्नं घेऊन धावणाऱ्या या मुलीने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री स्पर्धेत २० वर्षांखालील महिला गटात जनरल चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक पटकावत आपलं नाव देशभर गाजवलं. सहा किलोमीटर धावण्यातही तिने रौप्यपदक जिंकत आपल्या मेहनतीची साक्ष दिली..मात्र, या यशाच्या क्षणीही नियतीने तिच्यासमोर एक कठीण वळण उभं केलं. फेब्रुवारीत जपानमध्ये होणाऱ्या एशियन क्रॉस कंट्री स्पर्धेसाठी तिचे वय काही महिन्यांनी कमी पडल्याने तिची निवड होऊ शकली नाही. आयुष्यभरासाठी लक्षात राहील अशी ही संधी तिच्या हातातून निसटली...पण साक्षी खचली नाही. संधी हुकली तरी मनात नव्या लढाईची जिद्द तिने पेटवली आहे..घरची परिस्थिती अत्यंत बेताची...वडील आजारी, आई मोलमजुरी करून संसाराचा गाडा ओढणारी. अशा परिस्थितीत अनेक स्वप्नं जन्म घेण्याआधीच संपतात. पण, साक्षीने मात्र परिस्थितीसमोर हात टेकले नाहीत. वडिलांची सेवा, शिक्षणाची जबाबदारी आणि घरचा भार सांभाळत तिने धावण्याचा सराव कधीच थांबू दिला नाही..शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये साक्षीने पारनेर येथील न्यू आर्ट्स कॉमर्स ॲण्ड सायन्स महाविद्यालयात प्रथम वर्ष कला (बी.ए) शाखेत प्रवेश घेतला. येथे तिला प्राचार्य डॉ. रंगनाथ आहेर यांचे प्रोत्साहन आणि शारीरिक शिक्षण संचालक डॉ. संजय गायकवाड यांचे मार्गदर्शन लाभले. महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या दर्जेदार क्रीडा सुविधांमुळे तिचा सराव अधिक शास्त्रीय आणि योग्य पद्धतीने होऊ लागला. तिने आठ स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदविला, त्यात दोन सुवर्णपदके, तर सहा रौप्यपदकांची देदीप्यमान कमाई तिने केली आहे..आज साक्षीचे स्वप्न फक्त पदक जिंकण्याचे नाही...तर भारताचा तिरंगा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभिमानाने फडकवण्याचं आहे. एशियन स्पर्धेची संधी जरी हुकली, तरी तिच्या जिद्दीचा वेग कमी झालेला नाही. उलट, हीच ठेच तिच्यासाठी आणखी मोठ्या उड्डाणाची तयारी ठरत आहे. साक्षी भंडारी ही फक्त एक खेळाडू नाही..ती संघर्षाची, जिद्दीची आणि आशेची जिवंत कहाणी आहे. ग्रामीण भागातील हजारो मुलांसाठी ती एक प्रेरणादायी दीपस्तंभ ठरली आहे..यशात मोठ्या बहिणींचा वाटातिच्या यशामागे तिच्या मोठ्या बहिणींचा देखील मोठा वाटा आहे. शीतल आणि भाग्यश्री यांच्या क्रीडाक्षेत्रातील कामगिरीने साक्षीला प्रेरणा दिली. या बहिणींच्या पावलावर पाऊल ठेवत साक्षीने आज ५० हून अधिक स्पर्धांमध्ये सहभाग घेत ४० पेक्षा जास्त पदके जिंकली आहेत..माळरानावर स्वप्नांची पावलेगावात सुसज्ज मैदान नव्हतं, ना महागडी साधनं, ना प्रशिक्षित सुविधा. अळकुटीच्या मोकळ्या माळरानावरच तिच्या स्वप्नांची पावले पडत राहिली. प्रत्येक धावण्यात तिचा संघर्ष, प्रत्येक श्वासात तिचे स्वप्न जिवंत होते. या प्रवासात प्रशिक्षक श्रीराम आवारी यांनी दिलेलं मार्गदर्शन तिच्यासाठी दीपस्तंभ ठरले.