थोरात कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केले हे अनुदान वर्ग

संगमनेर ःनगर जिल्हा सहकाराचा व साखर सम्राटांचा म्हणून ओळखला जातो. परंतु कालौघात बहुतांशी कारखान्यांचे खासगीकरण झाले. तर काही कायमचे बंद पडले. संगमनेर तालुक्यात अद्यापि सहकाराचे वर्चस्व टिकून आहे. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पेमेंट वर्ग केले आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने सन 2019 - 20 या हंगामामध्ये गळीतास आलेल्या कार्यक्षेत्रातील ऊसास ठिबक सिंचन, सुरु, खोडवा व कॉम्बो ट्रॅपच्या अनुदानाची 1 कोटी, 38 लाख, 63 हजार रुपये रक्कम बँकेत वर्ग केली असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष बाबा ओहोळ यांनी दिली आहे. हेही वाचा - कोरोनासोबत या साथीच्या रोगांचीही भीती थोरात कारखान्याने सन 2019 - 20 हंगामासाठी उसाचे ठिबक सिंचन तसेच सुरू व खोडवा ऊस पिकासाठी 100 रुपये प्रति टन याप्रमाणे अनुदानाची रक्कम व कॉम्बोसाठी अनुदान तसेच विशेष बाब म्हणून गळितास आलेल्या उसाच्या कपातीतून शिल्लक राहिलेली रक्कम ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यात वर्ग केली आहे. मोठ्या प्रमाणात खोडवा व सुरु ऊस तसेच ठिबक सिंचनाच्या वापरास प्रोत्साहन मिळावे असा प्रयत्न आहे. यामुळे एकरी ऊस उत्पादनात वाढ होवून पाण्याची बचत व उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. अडचणीच्या काळात ही अनुदानाची रक्कम मिळाल्यामुळे ऊस उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर



