संगमनेर शहर हादरलं! 'इंदिरानगरमध्ये पत्नीचा खून करून पतीने जीवन संपवले'; दोघांमध्ये वारंवार भांडणे, नेमकं काय घडलं..

संगमनेर : शहरातील इंदिरानगरमध्ये पतीने पत्नीचा खून करून स्वतः गळफास लावून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. ही धक्कादायक घटना रविवारी (ता.७) दुपारी पावणे तीन वाजता उघडकीस आली. याप्रकरणी संगमनेर शहर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. उत्तरीय तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर प्रकरणाचा उलगडा होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

कुलदीप सुनील अडांगळे (वय ३५) व वैष्णवी संजय खांबेकर (वय २२) दोघे काही दिवसांपूर्वी मुंबई येथे राहत होते. परंतु, दोघांमध्ये वारंवार भांडणे होत असल्याने पत्नी वैष्णवी वैतागून दीड महिन्यापूर्वी माहेरी संगमनेरला निघून आली होती. त्यानंतर साधारण तीन दिवसांपूर्वी कुलदीप हाही संगमनेरला आला.

त्यावर तो आपल्या पत्नीला इंदिरानगर येथील घरी घेऊन आला; परंतु येथेही वाद होऊन त्याने वैष्णवीला जबर मारहाण करून खून केला आणि स्वतःनेही पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी घुलेवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावरून ंपोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. तपास पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

या घटनेतील मयत महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत असल्याची प्राथमिक माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. परंतु, उत्तरीय तपासणीचा अहवाल आल्यानंतरच सर्व स्पष्ट होणार आहे.- संतोष पगारे, पोलिस उपनिरीक्षक, संगमनेर.