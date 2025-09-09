अहिल्यानगर

संगमनेर शहर हादरलं! 'इंदिरानगरमध्ये पत्नीचा खून करून पतीने जीवन संपवले'; दोघांमध्ये वारंवार भांडणे, नेमकं काय घडलं..

Indiranagar Sangamner Horror: पत्नीला इंदिरानगर येथील घरी घेऊन आला; परंतु येथेही वाद होऊन त्याने वैष्णवीला जबर मारहाण करून खून केला आणि स्वतःनेही पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी घुलेवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावरून ंपोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली.
Indiranagar, Sangamner: Husband kills wife, commits endlife after frequent disputes.

Indiranagar, Sangamner: Husband kills wife, commits endlife after frequent disputes.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : शहरातील इंदिरानगरमध्ये पतीने पत्नीचा खून करून स्वतः गळफास लावून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. ही धक्कादायक घटना रविवारी (ता.७) दुपारी पावणे तीन वाजता उघडकीस आली. याप्रकरणी संगमनेर शहर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. उत्तरीय तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर प्रकरणाचा उलगडा होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
murder
family
endlife
sangamner
district
Dispute
Domestic
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com