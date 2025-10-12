Leopard Attack: बिबट्याच्या जबड्यातून मुलीची सुटका! 'मामाच्या धाडसाने वाचले भाचीचे प्राण'; डिग्रस येथील घटना, संगमनेर तालुक्यात खळबळ..

-राजू नरवडेसंगमनेर: वेळ सकाळची... विद्यार्थी शाळेत जात होते... याचवेळी नववीतील विद्यार्थिनीवर बिबट्याने झेप घेतली... तिला तो कपाशीच्या शेतात ओढून नेत असतानाच तिच्या मामाने प्राणांची बाजी लावत बिबट्याशी दोन हात करत भाचीचे प्राण वाचवले. ही धडकी भरवणारी घटना संगमनेर तालुक्यातील डिग्रस येथे आज (ता. ११) घडली..डिग्रस येथील शेतकरी सखाराम श्रीराम यांची मुलगी प्रगती ऊर्फ ज्योती ही गावातील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात विद्यालयात इयत्ता नववीच्या वर्गात शिकते. आज सकाळी ती नेहमीप्रमाणे शाळेत निघाली होती. मात्र वाटेतील कपाशीच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने तिच्यावर अचानक झडप घातली. तिला ओढत शेतात नेले. नेमके याच वेळी प्रगतीचे मामा देवराम खेमनर आपल्या मुलाला शाळेत सोडून परतत होते. रस्त्यावरून जात असताना त्यांनी ही घटना प्रत्यक्ष पाहिली. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता दुचाकी थेट शेतात घातली. सतत दुचाकीचा हॉर्न वाजवत आणि मोठ्याने आरडाओरड केला. त्यांच्या या धाडसामुळे बिबट्याने मुलीला सोडून पळ काढला. प्रगतीच्या मानेला जखमा झाल्या आहेत..जखमी प्रगतीला संगमनेर येथील कुटे हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले आहे. या घटनेनंतर डिग्रस येथील शेतकरी, विद्यार्थी व पालकांती भीतीचे वातावरण आहे. परिसरात दिवसेंदिवस बिबट्यांचे वाढते हल्ले ही गंभीर समस्या बनत आहे. स्थानिक प्रशासन आणि वन विभागाने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. विशेष बाब म्हणजे प्रगतीचे मामा देवराम खेमनर वेळेवर पोचले नसते, नसते तर मोठी दुर्घटना घडली असती. मात्र आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी दाखवलेले धाडस आणि तत्परता प्रेरणादायी ठरत आहे..माझा मुलगा आणि त्याचा मित्र शाळेत जात असताना बिबट्या त्यांच्या मागे लागला होता. मी त्यांना सोडून परत येत होतो. तेवढ्यात समोर भाचीवर बिबट्याने हल्ला केला. जीवाची पर्वा न करता मी तिला वाचवले. जर क्षणाचाही विलंब झाला असता, तर मोठा अनर्थ ओढवला असता.- देवराम खेमनर, प्रगतीचे मामा.डिग्रस परिसरात विद्यार्थिनीवर बिबट्याने हल्ला केल्यानंतर सहायक वनसंरक्षक अमरजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेस्क्यू टीमने घटनास्थळाच्या परिसरात शोधमोहीम राबवली. काही तासांतच दोन बिबटे जेरबंद करण्यात आले असून, त्यांना संगमनेर खुर्द येथील रोपवाटिकेत हलविण्यात आले आहे.- सुभाष सांगळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.