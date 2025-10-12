अहिल्यानगर

Leopard Attack: बिबट्याच्या जबड्यातून मुलीची सुटका! 'मामाच्या धाडसाने वाचले भाचीचे प्राण'; डिग्रस येथील घटना, संगमनेर तालुक्यात खळबळ..

Leopard Attack in Digras: वाटेतील कपाशीच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने तिच्यावर अचानक झडप घातली. तिला ओढत शेतात नेले. नेमके याच वेळी प्रगतीचे मामा देवराम खेमनर आपल्या मुलाला शाळेत सोडून परतत होते. रस्त्यावरून जात असताना त्यांनी ही घटना प्रत्यक्ष पाहिली.
Emergency rescue in Digras: Brave uncle saves niece from leopard attack, shocking the Sangamner Taluka community.

Emergency rescue in Digras: Brave uncle saves niece from leopard attack, shocking the Sangamner Taluka community.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजू नरवडे

संगमनेर: वेळ सकाळची... विद्यार्थी शाळेत जात होते... याचवेळी नववीतील विद्यार्थिनीवर बिबट्याने झेप घेतली... तिला तो कपाशीच्या शेतात ओढून नेत असतानाच तिच्या मामाने प्राणांची बाजी लावत बिबट्याशी दोन हात करत भाचीचे प्राण वाचवले. ही धडकी भरवणारी घटना संगमनेर तालुक्यातील डिग्रस येथे आज (ता. ११) घडली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Digras
village
attack
sangamner
Leopard
district
Child protection
community
Animal attacks in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com