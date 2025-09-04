Sangamner News:'संगमनेर तालुक्यात घरकुलांसाठी आदिवासींचा मोर्चा'; ग्रामसेवकाची बदली, पाण्यासह विविध मागण्यांसाठी ग्रामस्थ संतप्त

संगमनेर: तालुक्यातील नान्नज दुमाला येथील आदिवासी बांधवांनी बुधवारी (ता.३) संगमनेर पंचायत समितीवर मोर्चा काढत घरकुल, शौचालय, पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधांच्या मागणीसाठी संताप व्यक्त केला. महिलांसह तरुणांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. आम्हाला हक्काची घरकुलं द्या, ग्रामसेवकाची तातडीने बदली झालीच पाहिजे, मतदानाच्या वेळीच का आठवतो आम्ही? अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..राज्य शासनाचा निर्णय! 'दूध खरेदी दरात वाढ'; गाईच्या दुधाचा दर ३५ रुपयांपर्यंत; दर वाढूनही गोपालकांचा खर्च मात्र आवाक्याबाहेर.मोर्चाचे नेतृत्व नान्नज दुमाला येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते भीमराज चत्तर यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, गावातील आदिवासी समाजावर अन्याय होत असून, घरकुल मंजूर असूनही त्यांना लाभ मिळत नाही. यामागे संबंधित ग्रामसेवक जबाबदार असून त्यांची तातडीने बदली व्हावी. आम्हाला घरकुल नाही, पाणी नाही, शौचालय नाही... फक्त मतदानाच्या वेळी आमच्या दारात येतात. त्यानंतर मात्र कोणीही विचारत नाही. .लहान मुलांना व वृद्धांना उन्हात, पावसात त्रास सहन करावा लागतो. आम्ही जगायचं तरी कसं, अशा व्यथाही लहानबाई दळवी, लक्ष्मीबाई दळवी, आशा दळवी, सुनीता दळवी या आदिवासी महिलांनी मांडल्या. सामाजिक कार्यकर्ते योगेश सूर्यवंशी म्हणाले की, या आदिवासी लोकांचे प्रश्न तातडीने सोडवा; अन्यथा पुढच्या वेळी याहूनही मोठा मोर्चा काढून आंदोलन उग्र करण्यात येईल. मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करताना गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. या मोर्चामुळे आदिवासी बांधवांच्या समस्या अधोरेखित झाल्या असून, आता प्रशासनाने या प्रश्नांवर ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..नान्नज दुमाला येथील आदिवासी लोकांच्या मागण्यांवर आम्ही गांभीर्याने विचार करू. प्रत्यक्ष ठिकाणी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहे. घरकुल, पाणीपुरवठा, शौचालय आदी प्रश्न सोडवण्यासाठी त्वरित पावले उचलली जातील. ग्रामसेवकाबाबतही तक्रारींची चौकशी केली जाईल.- प्रवीण सिनारे, गटविकास अधिकारी.Solapur News:'पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढलेल्या व्यक्तीचा दोघांच्या मारहाणीत मृत्यू'; साेलापूर शहरातील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढला अन्...छोट्या-छोट्या झोपड्यांमध्ये आम्ही रहात आहोत. पावसाळ्यात त्या गळतात. आम्हाला घरकुल नाही. जर आम्ही श्रीमंत असतो, तर येथे आलो नसतो. गरिबांना जगायचं तरी कसं? घरकुल मंजूर झाले आहे, पण म्हणतात तुम्हाला जागा नाही. फक्त मतदान जवळ आल्यावरच आमच्या दारात येतात. प्रथम ग्रामसेवकाची तातडीने बदली करा.- भीमबाई दळवी, नान्नज दुमाला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.