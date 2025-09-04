अहिल्यानगर

Sangamner News:'संगमनेर तालुक्यात घरकुलांसाठी आदिवासींचा मोर्चा'; ग्रामसेवकाची बदली, पाण्यासह विविध मागण्यांसाठी ग्रामस्थ संतप्त

Sangamner Protest: मोर्चाचे नेतृत्व नान्नज दुमाला येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते भीमराज चत्तर यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, गावातील आदिवासी समाजावर अन्याय होत असून, घरकुल मंजूर असूनही त्यांना लाभ मिळत नाही. यामागे संबंधित ग्रामसेवक जबाबदार असून त्यांची तातडीने बदली व्हावी.
Updated on

संगमनेर: तालुक्यातील नान्नज दुमाला येथील आदिवासी बांधवांनी बुधवारी (ता.३) संगमनेर पंचायत समितीवर मोर्चा काढत घरकुल, शौचालय, पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधांच्या मागणीसाठी संताप व्यक्त केला. महिलांसह तरुणांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. आम्हाला हक्काची घरकुलं द्या, ग्रामसेवकाची तातडीने बदली झालीच पाहिजे, मतदानाच्या वेळीच का आठवतो आम्ही? अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

