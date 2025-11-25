अहिल्यानगर

माेठी बातमी ! नेवासेत सत्तर बिबट्यांचा वावर; धास्तीने तालुका हादरला, १३ पिंजरे लावले; विनविभागाचा अवघ्या पाच कर्मचाऱ्यांवर भार..

Newasa leopard presence: बिबट्यांचा वाढता वावर वनक्षेत्रातील अन्नसाखळीतील बदल, उपलब्ध शिकार आणि पाण्याची सोय यामुळे वाढत असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण आहे. नागरिकांना समूहाने फिरणे, रात्री बाहेर न पडणे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास वनविभागाला कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Newasa Leopard Scare: 13 Traps Installed After Reports of 70 Leopards; Manpower Crisis Deepens

सकाळ वृत्तसेवा
-विनायक दरंदले

सोनई : नेवासे तालुक्यात यंदाच्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे ओढे, नाले व नद्यास आजही पाणी वाहते असल्याने शेती, वाड्यावस्त्यांवर तसेच लोकवस्तीत बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. रोज शेळी, मेंढी, बोकड आणि कुत्र्यांवर हल्ले सुरु झाल्याने धाकधुक वाढली आहे. दोन दिवसांपुर्वी सोनई- हनुमानवाडी रस्त्यावर अक्षय टिक्कल (वय-२६) या युवकाच्या मोटारसायकलवर बिबट्याने झेप घेतल्याच्या घटनेने भितीदायक वातावरण निर्माण झाले. अवघे पाच कर्मचारी असल्याने वन विभागाचे काम सध्यातरी रामभरोसे असल्याचे बोलले जात आहे.

