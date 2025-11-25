माेठी बातमी ! नेवासेत सत्तर बिबट्यांचा वावर; धास्तीने तालुका हादरला, १३ पिंजरे लावले; विनविभागाचा अवघ्या पाच कर्मचाऱ्यांवर भार..

-विनायक दरंदलेसोनई : नेवासे तालुक्यात यंदाच्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे ओढे, नाले व नद्यास आजही पाणी वाहते असल्याने शेती, वाड्यावस्त्यांवर तसेच लोकवस्तीत बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. रोज शेळी, मेंढी, बोकड आणि कुत्र्यांवर हल्ले सुरु झाल्याने धाकधुक वाढली आहे. दोन दिवसांपुर्वी सोनई- हनुमानवाडी रस्त्यावर अक्षय टिक्कल (वय-२६) या युवकाच्या मोटारसायकलवर बिबट्याने झेप घेतल्याच्या घटनेने भितीदायक वातावरण निर्माण झाले. अवघे पाच कर्मचारी असल्याने वन विभागाचे काम सध्यातरी रामभरोसे असल्याचे बोलले जात आहे..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...तालुक्यात सध्या गोधेगाव, पुनतगाव, बऱ्हाणपूर, माका, तेलकुडगाव, करजगाव आदी भागात बारा पिंजरे लावण्यात आले आहेत. दोन दिवासापुर्वी वांजोळी शिवारात पिंजरा लावण्यात आला आहे. वीसहून अधिक गावात पिंजरे लावण्याची मागणी असून तालुक्यात प्रथमदर्शनी सत्तरहून अधिक बिबट्यांचा संचार असल्याचे चित्र आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरु होऊन ऊसतोड सुरु झाली आणि बिबट्यांचे मुक्त दर्शन होण्यास सुरुवात झाली आहे. शेळी, मेंढी, पाळीव कुत्रे, घोडा आदींवर रोज हल्ले होत आहेत. वीस दिवसात बिबट्यांनी पंधरा जनावरे फस्त केल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे..वन विभागाचे नेवासे, घोडेगाव व महालक्ष्मी हिवरे असे तीन बीट आहेत. एक वनपाल, तीन वनरक्षक व एक वनमजूर अशी संख्या सध्या असल्याने त्यांच्यावर बीट संभाळणे, पंचनामा करणे, एकाच ठिकाणी रोज बिबट्या येत असेल तर त्या ठिकाणी ठसे तपासून पिंजरा लावणे आदी कामे आहेत. राज्यात बिबट्याचा विषय ऐरणीवर असताना तालुक्यात अतिदक्षता म्हणून कुठलीही उपाययोजना नसल्याचे समजते..महावितरणकडून शेतीला वीज पुरवठा करण्याच्या वेळा शक्यतो रात्री अधिक असल्याने कांदा, ऊस व इतर पिकास पाणी देण्यास शेतकरी धजावत नाही. ज्या भागात बिबट्याचा वावर आहे तेथील कपाशी वेचणी, कांदा लागवड व इतर शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शाळेच्या उपस्थितीवर परिणाम झाल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. अगोदर रात्री दिसणारे बिबटे आता दिवसा दिसत असून गावाच्या वेशीवर त्यांची वर्दळ असल्याचे काही ग्रामस्थांनी सांगितले..तालुक्यात यापुर्वी बारा पिंजरे लावण्यात आले आहे. मागणी वाढल्याने नव्याने पाच पिंजरे नुकतेच मिळाले असून पैकी एक पिंजरा वांजोळी येथे लावण्यात आला. बिबट्याचे जनावरांवर हल्ले वाढल्याने पंचनामा करणे तसेच भेटी करीता कर्मचारी संख्या कमी पडत आहे.- वैभव गाढवे, वनपाल, नेवासे.Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...बिबट्याच्या बाबतीत वन विभागाचे असलेले अनेक नियम सद्यस्थितीत बदलणे आवश्यक आहे. जेरबंद केलेला बिबट्या जवळच्याच गावात सोडू नये. नर बिबट्यांची नसबंदी करावी तसेच शेतात सापडलेले बिबट्यांचे बछडे वन विभागाने पुन्हा मादी बिबटच्या ताब्यात न देता ताब्यात घेऊन मोठ्या जंगलात सोडवावे.- विलास गडाख, शेतकरी, सोनई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.